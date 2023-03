Hommes y Thompson afianzan al Cazoo Baskonia en 'Playoffs'

El cuadro vitoriano arrolla al Valencia Basket en un duelo vital por el 'Top 8'



MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cazoo Baskonia ha arrollado este viernes a Valencia Basket (114-75) en el duelo clave por el último puesto de 'Playoff' de la Fase Regular de la Euroliga, un intenso partido en el que el gran tercer cuarto a nivel defensivo del cuadro vitoriano resultó determinante ante un conjunto 'taronja' inoperante y que no supo reaccionar.

El equipo vasco recuperó sus mejores sensaciones en el regreso al Buesa Arena y no necesitó siquiera una buena noche de su principal referencia ofensiva, Markus Howard -que acabó el encuentro sin puntuar y que se vistió de calle tras el descanso-, para desbaratar a los de Álex Mumbrú, que apenas anotaron nueve canastas y dos triples en toda la segunda parte.

Frente a los 43 rebotes de los baskonistas, los valencianos capturaron solo 21, y el gran acierto de Daulton Hommes, con 24 puntos -3 de 5 en tiros de campo y 15 de 15 desde la línea de personal- y 31 de valoración, y de Darius Thompson, con 16 tantos para un 25 de valoración, resultó determinante para los locales.

Tras un inicio fulgurante, el cuadro 'taronja' consiguió llevar la iniciativa en el primer tramo del cuarto inicial, mientras los de Joan Peñarroya fueron de menos a más. Ante la intrascendencia de Markus Howard, incapaz de anotar en la primera parte, Daulton Hommes se echó al equipo a la espalda con 10 puntos que permitieron al conjunto vasco marchar por delante (27-24).

El alero cedió el testigo en el segundo parcial a Darius Thompson, que se lució con diez minutos magistrales; el escolta estadounidense firmó un inmaculado 5 de 5 en tiros de dos y solo erró uno de sus tres intentos de triples para irse al descanso con 16 tantos.

"¿Qué estáis haciendo? Tenéis un minuto, si no, todos al banquillo", amenazó Álex Mumbrú a sus jugadores. Sin embargo, estos no acabaron de desplegarse en ataque y sufrieron muchísimo en defensa, con demasiadas concesiones que propiciaron que acabasen nueve puntos por debajo en el intermedio (57-48), una distancia que no haría más que crecer tras la reanudación.

La fragilidad en el rebote y el acierto baskonista terminaron por condenar a un conjunto valenciano netamente inferior en el tercer cuarto, donde los locales lograron la máxima renta de 21 puntos (77-56). Un triple de Jared Harper sobre la bocina redujo la diferencia por debajo de las dos decenas (81-64).

Un sorprendente parcial de 21-2 al inicio del cuarto definitivo (102-66) condenó definitivamente a los de Álex Mumbrú, que pusieron fin a un partido para olvidar, sin ningún tramo de intensidad y acierto.

De esta manera, con su decimocuarta victoria del curso, el Baskonia (14-12) se asienta en la octava plaza, la última de 'Playoffs' e interrumpe una racha de dos jornadas consecutivas cayendo. Los 'taronja' (13-13), por su parte, encajan su tercera derrota en las cuatro últimas fechas en la competición continental.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CAZOO BASKONIA, 114 - VALENCIA BASKET, 75 (57-48, al descanso).

--EQUIPOS.

CAZOO BASKONIA: Thompson (16), Howard (-), Giedraitis (14), Hommes (24) y Kotsar (7) --quinteto inicial--; Heidegger (6), Raieste (4), Marinkovic (14), Díez (8), Costello (15) y Kurucs (6).

VALENCIA BASKET: Jones (9), López-Arostegui (13), Radebaugh (5), Webb III (10) y Dubljevic (1) --quinteto inicial--; Harper (15), Pradilla (-), Prepelic (8), Claver (-), Evans (4), Puerto (-) y Rivero (10).

--PARCIALES: 27-24, 30-24, 24-16 y 33-11.

--ÁRBITROS: Pukl, Rocha y Boubert.

--PABELLÓN: Buesa Arena.