Hugo González se queda sin anotar de nuevo en la victoria de los Celtics ante lo Warriors

Archivo - Hugo González durante un partido de los Boston Celtics - Europa Press/Contacto/Frank Gunn - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González volvió a tener este miércoles una noche negativa en lo estadístico con su equipo, los Boston Celtics, y no fue capaz de anotar ningún punto en la clara victoria por 120-99 ante los Golden State Warriors en la Fase Regular de la NBA 2025-2026.

El exjugador del Real Madrid, cuyo impacto y participación se ha visto influido por la vuelta de la estrella Jayson Tatum, se quedó por tercer partido consecutivo sin anotar en los apenas diez minutos que estuvo en pista. Únicamente lanzó dos tiros y su hoja estadística recogió tres rebotes.

Jaylen Brown, con 32 puntos, y Jayson Tatum, con 24 y 10 rebotes, lideraron a unos Celtics que dominaron siempre el encuentro ante unos Warriors que continúan sin Stephen Curry para sumar su tercera victoria seguida y continuar en la pelea en la Conferencia Este por el primer puesto que ostentan los Detroit Pistons.