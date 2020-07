Ignacio Núñez (GBC): "Nos vamos a ir a agosto y no sabemos dónde vamos a jugar"

"Vamos a defender nuestro derecho al ascenso"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gipuzkoa Basket Club, Ignacio Núñez, se mostró "convencido" del derecho de su equipo a ascender a la ACB, asociación que rechazó este jueves su ingreso, al tiempo que dejó claro que defenderán su postura hasta los tribunales y lamentó la complicada situación para planificar su temporada.

"Esto es un proceso largo: que no quieren aumentar la liga, que el calendario es complicado... El Consejo se ha involucrado y el entendimiento de todos es que no quieren líos. Es bueno que haya ascensos y descensos, nosotros nos hemos ganado en la pista el derecho a ascender y en los despachos también nos lo hemos ganado. Nos somos novatos", dijo en declaraciones a Radio Marca.

"Nos ha tocado descender y nos ha tocado ascender. Es el proceso en el que más difícil nos han puesto las cosas, pero hemos cumplido. Tendremos una reunión en los próximos días y a ver si llegamos a un entendimiento", añadió, horas después de que Asamblea General Ordinaria de la ACB rechazara el ascenso del GBC.

Para el presidente del club vasco no fue sorpresa este primer revés. "Desde el momento que no te invitan a la asamblea asumes que no se va aprobar tu inscripción. No ha sido una sorpresa. Tenemos claro que hemos cubierto la parte de condiciones de ascender a la ACB y la semana que viene veremos con la intervención del Consejo a dónde llegamos", añadió.

Núñez confía en que el martes haya un resultado distinto con la mediación del Consejo Superior de Deportes y la Federación Española (FEB). "Convencido estoy de que hemos hecho un buen trabajo, hemos ido de la mano de la Federación y el CSD es el máximo órgano competente para velar que se sigan las normas. Estoy convencido de que tenemos derecho a jugar en ACB el año que viene", apuntó.

"Es duro y difícil. Estamos en una posición complicada, en franca desventaja compitamos donde compitamos. Nos vamos a ir a agosto y no sabemos dónde vamos a jugar. Es una pena y no voy a decir más por ahora", añadió, en medio de la incertidumbre cuando deberían estar planificando la temporada.

El presidente del GBC dejó claro que agotarán todas las vías. "Vamos a defender nuestro derecho al ascenso en todas las instancias, espero no llegar a los tribunales. La Leb Oro va a hacer un esfuerzo para tener un equipo más. La ACB ha creado el problema al no querer descender a nadie, lo respetamos, pero no ofrece una solución a los equipos que se lo han ganado", dijo.