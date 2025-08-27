Izan Almansa ficha por el Real Madrid hasta 2029

Archivo - Imagen de archivo de Izan Almansa con Sergio Scariolo en un entrenamiento con la selección española. - FEB - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Izan Almansa se convirtió este miércoles en nuevo jugador del Real Madrid por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, tras el acuerdo alcanzado entre el club madridista y el jugador, que militó en los Perth Wildcats de Australia la pasada temporada.

El murciano, de 20 años, vuelve de este modo a un club en cuya cantera estuvo durante dos temporadas y avalado sobre todo por su palmarés con las categorías inferiores de la selección española, con la que sobresalen los oros en el Europeo Sub-18 de Turquía de 2022, oro en el Mundial Sub-19 de Hungría de 2023, y la plata en el Mundial Sub-17 de España de 2022, siendo nombrado 'MVP' en todos esos torneos. Además, logró el Campeonato de España Cadete en 2021 con su nuevo equipo.

Almansa también ha debutado con la selección española Absoluta a las órdenes de su futuro entrenador en el Real Madrid, Sergio Scariolo, en el mes de noviembre de 2024, en el partido de clasificación al Eurobasket contra Eslovaquia resuelto tras dos prórrogas tras el triple sobre la bocina de Santi Yusta. El nuevo jugador blanco anotó 10 puntos en casi 11 minutos sobre la cancha.

La temporada pasada, con los Perth Wildcats australianos, disputó 33 partidos, promediando casi 7 puntos y 4 rebotes en 16 minutos por partido. Su etapa en Australia llegó después de un año en el Ignite, equipo de la G-League estadounidense, en el que jugó 32 partidos, firmando 11,7 puntos y 7,4 rebotes en 27 minutos.

Izan Almansa, que en abril fue sancionado un mes por las autoridades australianas por dar positivo por consumo de cannabis, tenía como objetivo presentarse al 'draft' de este año en la NBA, pero tras no haber sido seleccionado por ninguna franquicia y firmar un contrato temporal con los Philadelphia 76ers, ha decidido probar suerte en el baloncesto europeo y un Real Madrid que une este fichaje a los del base francés Theo Maledon, el alero italiano Gabriele Procida, el alero alemán David Kramer y el ala-pívot estadounidense Chukwuma Okeke.