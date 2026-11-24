Archivo - El jugador de la selección española de baloncesto Jaime Fernaández en un entrenamiento. - FEB - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española y de La Laguna Tenerife Jaime Fernández reconoció que esta 'ventana' de noviembre "es atípica, pero muy importante", ante la "temible" Montenegro y una Grecia ante la que se enfrentan con "ganas máximas".

"Son dos partidos clave, es una 'ventana' muy importante, un poco atípica, pero lo que tenemos que hacer es estar con el foco a tope e intentar hacer las cosas bien desde el principio, sabernos los sistemas, construir un equipo desde ya. Sabemos que va a ser difícil, pero vamos a por todas", dijo el jugador en declaraciones a los medios desde el Palacio Multiusos de Guadalajara, donde se concentra el equipo entrenado por Chus Mateo.

Fernández se refirió a la situación de esta 'ventana' por la que los jugadores que disputan encuentros de Euroliga esta semana se incorporarán directamente para el partido en Montenegro o para enfrentarse a Grecia. Así, los jugadores del Real Madrid Alberto Abalde y Jaime Pradilla y el alero de Anadolu Efes Santi Yusta no podrán jugar el primer duelo de este jueves. Mientras que los del Barça Darío Brizuela y Joel Parra, los del Valencia Basket Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry y el ala-pívot de Panathinaikos Juancho Hernangómez sí podrán viajar a Podgorica.

"Como jugador, controlamos lo que podemos controlar y nos encargamos de nuestra tarea, que es poner el foco en lo que tenemos que hacer bien. Ayudar a los compañeros cuando vengan, lo que hemos aprendido estos cortos días. Todos somos conscientes de la importancia de estas ventanas, de lo importante que es competir y ganar. La situación es esta y dentro de esta situación vamos a intentar hacerlo lo mejor posible", expresó.

El primer duelo será ante una Montenegro "temible". "Oriol (Paulí) y yo ya jugamos ahí las primeras 'ventanas' y guardamos un muy buen recuerdo de Montenegro. No hay ningún partido fácil, seguramente será difícil y tenemos que estar atentos. El equipo empezará a construir las bases y a competir. Esta selección se caracteriza por competir siempre y vamos a ello, a competir y a intentar sacar los dos partidos", comentó.

"Personalmente, las ganas son las máximas, siempre que te pones esta camiseta, más allá de cualquier rival. El objetivo es la clasificación. La ambición es máxima y vamos a por ello. Creo que va a ser un partido bonito, con dos muy buenas selecciones", dijo sobre el duelo ante Grecia este domingo en Santiago.

Finalmente, sobre su rol en esta selección, Fernández apuntó que ya va "conociendo a Chus" Mateo, y ahora están "más focalizados en crear un equipo, en crear el ambiente de 'La Familia' para poder competir e intentaré dar el máximo". "Ayudaré en lo que pueda el equipo", zanjó.