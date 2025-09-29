Joan Peñarroya: "El debut nos pilla con muchas cosas aún para mejorar"

"Hapoel debuta en la Euroliga, pero tiene potencial para aspirar a las primeras posiciones"

Sobre jugar contra un equipo israelí: "Son los políticos los que tienen que tomar las medidas que crean oportunas"

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, ha asegurado en la previa del primer partido de los blaugranas en la nueva Euroliga 2025/26, ante el Hapoel IBI Tel Aviv en el Arena 8888 de Sofía (Bulgaria), que llegan al debut "con muchas cosas aún por mejorar" y en el que se medirán a un equipo debutante en la competición, pero que tiene "potencial" para aspirar a las primeras posiciones, mientras que sobre el hecho de jugar contra un conjunto israelí ha afirmado que son los políticos los que "tienen que tomar las medidas que crean oportunas" y ellos tendrán que aceptarlas.

"Nos pilla con muchas cosas aún para mejorar", comentó sobre el debut en la Euroliga. "Pero bueno, vamos con ganas ya de comenzar la competición oficial, sin tener la continuidad de los jugadores en todas las circunstancias que nos hubiera gustado, pero ya estamos casi bien todos", ha afirmado el técnico blaugrana este lunes en declaraciones a los medios de comunicación.

Peñarroya ha explicado que en este debut se medirán a un "equipazo" que tiene "potencial" para aspirar a las primeras posiciones. "Jugamos contra un equipo que debuta en la Euroliga pero que como casi todos son un equipazo, con el roster más largo que hay en estos momentos en la competición, con un entrenador muy experimentado y un equipo que tiene un potencial que seguro es para aspirar a estar en las primeras posiciones", manifestó.

"Son 19 de jugadores. Tienen mucho nivel individual. Mucha capacidad de desequilibrio. Micic, Blakeney, Bryan, Chris Jones... Son jugadores llamados a tener un papel muy importante en esta Euroliga. Mucha fuerza en el interior, con Motley, Caboclo. Un equipo hecho para competir contra todos y competir bien", profundizó.

Sobre el hecho de jugar contra un equipo israelí, ha revelado que lo único que le preocupa es tener unas "condiciones adecuadas" para poder competir. "Hay unos dirigentes que tendrían que tomar las decisiones, y que están tomando las decisiones que creen correspondientes. Evidentemente se entiende todo. Sobre todo lo que pasa en Israel, lo que pasa con Ucrania y Rusia, eso no es de agrado de nadie", destacó.

"Nosotros somos deportistas y para eso hay unos dirigentes, no solo los deportivos, sino los políticos, que tendrían que tomar las medidas que queden oportunas. A día de hoy, las que están tomando, pues es que tenemos que ir a jugar. A mí lo único que me preocupa es que las condiciones sean las adecuadas para rendir y dejar en el lugar que toca una competición como la Euroliga", afirmó.

A nivel deportivo, el técnico egarense ha destacado la necesidad "de estar juntos" e ir cogiendo ritmo de competición. "Ahora necesitamos que se creen complicidades dentro de la pista entre los jugadores. Jugadores como Will o Jan aún no han entrenado juntos, prácticamente. 'Toko' vino y estuvo detenido un tiempo. Joel ha estado parado. Necesitamos tiempo para que estén juntos en la pista y siendo casi imposible entrenar, toca hacerlo jugando", afirmó.

"Nos preocupa la cantidad de partidos que jugamos. La temporada es muy larga, 38 partidos de Euroliga, más los 34 de acb, dos partidos en menos de 36 horas. Bueno, no es una preocupación mía, es una preocupación de todos. Esta temporada hay un plus de estos cuatro partidos más, y hay un plus de que tenemos muchos partidos en menos de 36 horas", declaró.

Finalmente, ha asegurado que tienen por delante una Euroliga "tremendamente competitiva" e "ilusionante" para el espectador. "Para mi gusto, pero para gustos colores, es la mejor competición de baloncesto que existe en el mundo, sin duda. Creo que la competición va a ser, al igual que fue el año pasado, un espectáculo", opinó.

"Creo que hay una cantidad de equipos muy importantes que han hecho mucha inversión para estar en las primeras posiciones. Sí que se pueden tener tres, cuatro equipos al igual que piensas que pueden estar un paso por encima. Pero creo que la entrada ya solo de Hapoel, de Dubai y de Valencia ya le dan un plus competitivo muy grande a la competición. Más todo lo que había", finalizó.