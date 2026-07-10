Joel Parra renueva con el Barça hasta 2030

Archivo - Joel Parra en un partido de Euroliga con el Barça en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha anunciado este viernes la renovación del alero español Joel Parra hasta el 30 de junio de 2030, asegurando la continuidad de uno de los jugadores llamados a ser uno de los pilares del nuevo proyecto blaugrana, todavía sin entrenadir, durante las próximas cuatro temporadas.

"El Barça y el jugador Joel Parra han llegado a un acuerdo para la renovación del alero catalán hasta el 30 de junio de 2030", informó el club en un comunicado, después de mejorar de nuevo el contrato del internacional español, que tenía vinculación hasta 2028.

Parra, de 25 años, llegó al conjunto 'culer' en el verano de 2023 procedente del Joventut Badalona y, desde entonces, ha disputado 223 partidos oficiales con la camiseta del Barça, repartidos entre Liga Endesa, Euroliga, Copa del Rey, Supercopa Endesa y Lliga Catalana.

La entidad destacó que el alero se ha convertido en "una pieza clave" por su intensidad, versatilidad y capacidad para desempeñar diferentes funciones en la pista, además de resaltar su conexión con la afición del Palau Blaugrana y su creciente peso dentro del vestuario.

En la temporada 2025-26, Parra promedió 8,5 puntos, 4,2 rebotes y 11,1 créditos de valoración en la Liga Endesa, donde firmó sus mejores registros personales con 24 puntos y 34 de valoración ante el MoraBanc Andorra. En la Euroliga, el internacional español aportó 5,6 puntos, 3,4 rebotes y 6,8 de valoración por encuentro, mejorando sus prestaciones respecto a sus dos primeras campañas.