Jorge Garbajosa, reelegido presidente de la FEB hasta 2024

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha sido reelegido este lunes para los próximos cuatro años durante la Asamblea General Extraordinaria del organismo, celebrada en un hotel de Madrid.

Los miembros de la Asamblea General ratificaron al único candidato que presentó su candidatura el pasado 7 de septiembre con un 92% de respaldo (66 votos a favor y 6 en blanco). De esta forma, Garbajosa cumplirá su segundo mandato al frente de la FEB, después de llegar al cargo en el verano de 2016.

"El respaldo obtenido esta mañana me emociona y me lo tomo como un respaldo a cuatro años de trabajo. Hemos tenido éxitos, pero también errores. A pesar de ello, creo que la Federación es mejor que hace cuatro años. Y eso quiere decir que el baloncesto es mejor. Las Copas de 2019 que tenemos en la entrada no se han puesto ahí para vanagloriarnos, sino para agradeceros el trabajo realizado", apuntó el exjugador en su discurso.

Con la vista puesta en el futuro, Garbajosa reconoció el actual "momento complicado" y llamó a no "permitir que el baloncesto pierda su sitio". "Creo que vamos a seguir liderando el deporte español y el baloncesto internacional después de la pandemia. Hemos tenido reuniones con todos los estamentos y en ellas te das cuenta de que estamos haciendo las cosas bien. Siempre que se toman decisiones es posible que alguno pude sentirse perjudicado, pero hemos tomado todas las decisiones hablando siempre con todas las partes", esgrimió.

Realizando balance de su gestión desde que llegó al cargo, el mandatario recordó que las selecciones nacionales, sumando absolutas y de categorías inferiores, se han colgado "31 medallas en cuatro años". "No sé las que conseguiremos en los próximos, pero os pido que luchemos juntos por nuevos retos y que, si se consiguen, os sintáis parte de él", finalizó.

BLANCO: "JORGE ES UN LUJO PARA EL BALONCESTO ESPAÑOL"

En el acto también estuvo presente la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. "Es un orgullo ver cómo habéis podido acometer este proceso electoral con la complejidad adicional del momento en el que estamos. Estoy seguro de que este acto será el inicio de cuatro años de éxitos y de estabilidad", celebró.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, se refirió a la FEB como "una Federación bandera y estandarte en el deporte español, con un presidente que lleva el AND del baloncesto desde que nació". "Como persona y como dirigente, Jorge es un lujo para el deporte español. Consigue sus objetivos con trabajo, con compromiso, con pasión y con transparencia", ensalzó.

Por otra parte, el pasado 30 de julio se eligieron los 119 asambleístas y este lunes se designó a los miembros de la Comisión Delegada, el órgano de gobierno formado por representantes de los diferentes estamentos del baloncesto.

Los elegidos fueron Juan Miguel Morales y Miguel Ráez (jugadores), José Antonio Gómez Gil (entrenadores), Pablo Val (árbitros), Ferrán Aril, Germán Monge, Juan José Talens y Salvador Fabregat (Federaciones Autonómicas), y José Miguel Calleja, Jorge Santos, Francisco Olmedilla y Pedro Meléndez (clubes).