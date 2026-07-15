José Miguel Sierra deja la vicepresidencia de la FEB por motivos personales

Archivo - De izquierda a derecha, Cristina García, Natalia CHueca, Elisa Aguilar y José Miguel Sierra. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) anunció este miércoles que el vicepresidente primero del organismo, José Miguel Sierra, ha presentado "por motivos personales" su renuncia al cargo, aunque continuará manteniendo sus responsabilidades como presidente de la Federación Aragonesa.

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, expresó su "más profundo agradecimiento por los años de dedicación, compromiso y servicio" que ha prestado Sierra al ente "y al conjunto del baloncesto español". A lo largo de su mandato, 'Chemi' ha desempeñado sus responsabilidades con entrega, lealtad institucional y un firme compromiso con el desarrollo de nuestro deporte", subrayó en declaraciones en la web del organismo.

"Su capacidad de diálogo, su cercanía con las federaciones autonómicas y su permanente disposición para colaborar han sido valores que todos hemos podido apreciar y que han contribuido de forma significativa al fortalecimiento de nuestra estructura federativa", añadió la dirigente.