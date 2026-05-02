El Joventut-Unicaja se suspende al descanso por "problemas" en los "elementos electrónicos" del Olímpic

Cameron Hunt, del Joventut, y Kendrick Perry, del Unicaja, durante un partido. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El partido de este sábado entre Asisa Joventut y Unicaja de Málaga, correspondiente a la jornada 29 de la Liga Endesa, se ha suspendido en el tiempo de descanso cuando iba 53-33 debido a "problemas técnicos" con varios "elementos electrónicos" del Pavelló Olímpic de Badalona.

Tras un buen inicio de los locales, guiados en la anotación por Henri Drell, al primer periodo (25-18) siguió un segundo acto aún mejor de la 'Penya', que acumuló ahí un parcial de 28-15 para irse 20 puntos arriba al intermedio. Sin embargo, el percance con los videomarcadores no se arregló y la ACB confirmó la suspensión a través de la red social X.

En su mensaje, la ACB indicó que esta decisión se había tomado "ante la imposibilidad de subsanar los problemas técnicos existentes con elementos electrónicos de la instalación". El mejor de los malagueños de cara al aro estaba siendo hasta entonces su capitán, el base Alberto Díaz.