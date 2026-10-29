Kevin Knox, calidad NBA para el Unicaja

Archivo - Windy City Bulls, Kevin Knox - Luke Welsh / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Unicaja anunció este jueves el fichaje del ala-pívot Kevin Knox hasta final de temporada, un refuerzo importante para los de Málaga y con mucha experiencia en la NBA.

"Unicaja Baloncesto ha alcanzado un acuerdo para incorporar hasta final de temporada a Kevin Knox (2,03 metros, 27 años), a expensas de pasar el reconocimiento médico. El ala-pívot estadounidense llega a Málaga tras una dilatada experiencia en la NBA, en la que ha jugado más de 300 partidos", dice la nota oficial.

El jugador estadounidense tiene que pasar el reconocimiento médico en Málaga y afrontará su primera experiencia en el baloncesto europeo. "Knox destaca por su perfil atlético, su capacidad para atacar el aro y su amenaza desde el perímetro, características que le permiten desenvolverse en diferentes situaciones ofensivas", celebra el equipo malagueño.

El americano se formó en la universidad de Kentucky, en la que, pese a jugar un único curso (2017-18), fue incluido en los mejores quintetos freshman y absoluto de la Southeastern Conference, siendo elegido novato del año, lo que le llevó a ser elegido en novena posición del Draft de 2018 por los New York Knicks.

En La Gran Manzana, Knox comenzó su carrera profesional, promediando 12,8 puntos y 4,5 rebotes. Tras casi cuatro años en la franquicia neoyorkina, posteriormente defendió las camisetas de Atlanta Hawks (2022), Detroit Pistons (2022-23 y 2023-24), Portland Trail Blazers (2023) y Golden State Warriors (2024-25).

También ha competido en la NBA G League, con los equipos vinculados de Blazers, Warriors y Chicago Bulls, y donde mantuvo una notable producción ofensiva como demostró la temporada pasada en los Windy City Bulls, donde firmó 21,4 puntos, 7,7 rebotes y 2,1 asistencias. Esta pretemporada la inició con Orlando Magic, hasta poner rumbo a España y Europa.