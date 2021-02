Laso: "El equipo no se ha rajado y nos hemos llevado una victoria merecida"

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha destacado que su equipo no se ha "rajado" durante la semifinal de Copa ante el Lenovo Tenerife, pese a verse 18 puntos abajo, y que ha peleado hasta llevarse "una victoria merecida" que le clasifica para su octava final copera seguida.

"Dentro del plan de partido, el equipo no se ha rajado y ha sido capaz de seguir trabajando. Al final hemos encontrado nuestro momento ofensivo y defensivo, le hemos dado la vuelta y nos hemos llevado una victoria merecida por el trabajo durante los 40 minutos", valoró Laso ante la prensa.

Respecto a su mejor hombre, Walter Tavares, reconoció que "intimida mucho". "Ellos han buscado menos a Shermadini y hemos sido capaces de anticipar cada situación con él. No puedes pararlo todo, la manta no tapa todo y han crecido Huertas y Fittipaldo, pero hemos sido capaces de tapar los números de otros jugadores", celebró.

Tras batir a Valencia Basket y Tenerife camino de la final, el técnico subrayó que "esto no es un trabajo de encender y apagar". "Esto no es 'llega la Copa y nos ponemos', ojalá fuera tan sencillo. Esto es trabajo en el tiempo, se va aprendiendo y mejorando. Algunos de mis jugadores disputarán mañana su primera final. Esto no es algo que se consigue en un día y estoy más que orgulloso de mis jugadores", sentenció.

En este sentido, dijo valorar "muchísimo" esta octava final de Copa seguida. "La Liga Endesa tiene 19 equipos, hay 11 que ni llegan, y de los ocho que llegan la juegan dos, con lo cual le doy muchísimo valor. Cuando sea mayor y ya no entrené igual me paro a pensarlo, pero ahora solo pienso en el partido de mañana", concluyó.