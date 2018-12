Laso: "No damos mayor importancia a una victoria por ser el Barcelona"

Publicado 13/12/2018 23:58:13 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, felicitó a su equipo por un partido "sólido" que no quiso calificar de "brillante", a pesar de que superaron de 27 puntos al FC Barcelona Lassa en el primer clásico de Euroliga esta temporada, triunfo que les asienta en la parte alta de la tabla con 10-2.

"Intento centrarme en cada partido. Mi trabajo es respetar a todos los rivales. Ahora hay que ganar en Lugo el domingo, sobre todo en este momento de la temporada que el objetivo es estar entre los 8 primeros y luego los 4. Ir cumpliendo objetivos pero no damos mayor importancia a una victoria por ser el Barcelona", indicó en rueda de prensa tras la jornada 12 de la Euroliga.

Laso no hizo sangre de la quinta victoria seguida sobre los azulgrana en Euroliga y valoró el partido "sólido" de su equipo. "Hemos hecho un trabajo muy sólido. Defensivamente siempre hemos en las opciones correctas y hemos podido tener el ritmo del partido, buscando siempre al hombre abierto. Sin ser un partido brillante, ha sido bastante sólido. Con un rival de mucha calidad, contento con la victoria y la diferencia", dijo.

Laso explicó cómo vivió la canasta desde su campo de Campazzo en el cierre de la primera parte. "Para mí cada momento de un partido es importante, cualquier situación puede ser determinante. Muchas veces te quedas con las canastas como la del Facu, la sensación es que el trabajo nos iba dando sus frutos. Para mí por ejemplo Ayón ha hecho un partidazo y sus números no han brillado tanto", afirmó.

"Casi no la he visto. He visto el balón volar y justo lo he visto entrar. Me di cuenta de que era dentro de tiempo y me he alegrado por terminar con un colofón especial. Ojalá tuviéramos todos los fines de cuarto una situación parecida", añadió.

Laso, que desveló que Rudy no jugó porque llegó este jueves con "fiebre alta", explicó que al descanso quiso mantener la intensidad de su equipo. "Recordamos las situaciones defensivas que estábamos haciendo bien, y cuando tienes esa ventaja hay que recordar que el partido no ha terminado", dijo, dedicando la victoria a Pedro Ferrándiz, homenajeado antes del Clásico.