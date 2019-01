Laso: "Es obligatorio hacer un buen partido defensivo ante el Maccabi"

Publicado 02/01/2019 16:51:23 CET

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, ha asegurado que ante el Maccabi FOX Tel Aviv, al que se enfrentarán este jueves en la decimosexta jornada de la Euroliga tendrán que hacer "un esfuerzo de concentración", y ha afirmado que será "obligatorio hacer un buen partido defensivo y tener sensación de solidez".

"Son peligrosos y te obligan a hacer un esfuerzo de concentración, porque son capaces de anotar muy seguido durante el partido. Para nosotros, es obligatorio hacer un buen partido defensivo y tener sensación de solidez", señaló en declaraciones ante los medios de comunicación.

Además, el técnico vasco señaló que desde su llegada el griego Giannis Sfairopoulos "ha intentado cambiar cosas". "Es un equipo que juega con gente más alta. Wilbekin sigue siendo una gran amenaza. Intentan aprovechar el físico que tienen. O'Bryant es un jugador muy desequilibrante, que juega por dentro y por fuera", apuntó.

A pesar de que la situación del rival en la Fase Regular no es buena, Laso apeló a pensar sólo en este partido sin ver las grandes diferencias en la tabla. "La Euroliga es muy competitiva y tienes que pensar partido a partido, no en ganar los seis siguientes. Nuestra situación es buena en la clasificación y no hago cuentas. Ganar en casa en la Euroliga es difícil y si eres capaz de mantener un número alto de victorias significa que vas a estar en la parte de arriba", manifestó.

"Si ganas todos los de casa estarás muy cerca del playoff. Nuestra trayectoria en casa es buena. El ambiente y lo que aprieta la gente nos viene bien, nuestros partidos están siendo sólidos. Jugar en casa da ese plus de seguridad y es algo que aspiramos a mantener", prosiguió.

"Hemos empezado el año de buena manera, todos los jugadores han entrenado bien y eso es positivo. Para nosotros esta Navidad no es de mucho descanso. Es exigente y con muchos partidos. La buena noticia es que esta semana hemos podido entrenar con todos y que todos están bien. Carroll ha tenido una rotura en el glúteo, pero estos últimos cuatro días le han venido muy bien para descansar y en principio le he visto bien. Ayer trabajó al margen, pero hoy con normalidad. Están todos bien", dijo sobre el estado de sus jugadores.

Por su parte, el ala-pívot estadounidense Trey Thompkins explicó que jugarán "contra un equipo difícil". "Tiene muchos jugadores que pueden anotar y que juegan bien en defensa. Debemos estar acertados de cara al aro y jugar concentrados desde el principio hasta el final, los 40 minutos. Si el rival tiene su momento, no debemos ponernos nerviosos y seguir con nuestro juego", concluyó.