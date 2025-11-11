Miguel Méndez: "La química es fantástica a pesar de estar metidas dentro de la temporada"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ha afirmado que "la química entre las jugadoras es fantástica a pesar de estar metidas dentro de la temporada", tras haber guiado este martes en La Línea de la Concepción su concentración y los entrenamientos para los próximos partidos internacionales.

"Lo primero es que el ambiente sigue siendo igual que el que dejamos. O quizá no el que dejamos el último día del campeonato, que fue duro, pero sí lo que vivimos en el campeonato. Veo que la química entre las jugadoras es fantástica a pesar de estar metidas dentro de la temporada y cada una viene del estrés competicional de su club", declaró Méndez a los medios oficiales de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"El grupo lo veo muy bien, muy sano. Las jugadoras nuevas son jugadoras nuevas entre comillas porque vienen de categoría de formación y son jugadoras muy importantes en categoría de formación, con lo cual se han adaptado perfectamente y la verdad es que estoy muy contento con lo que estoy viviendo", subrayó el seleccionador de España.

"A pesar de todas las inconveniencias que tiene tratar de concentrarte en mitad de la temporada, e insisto cuando todo el mundo viene de sus clubes en situaciones muy diversas, creo que es muy importante porque en marzo nos vamos a concentrar el día 7 y vamos a volar el día 9 a Puerto Rico. Vamos a tener un entrenamiento y medio para llegar allí y competir desde el primer momento, y nos vamos a jugar la clasificación para el Mundial, que hace tiempo que no jugamos", dijo.

"Yo creo que es muy importante vernos, refrescar ideas, vamos a repetir mucho a nivel táctico y a nivel técnico lo que hicimos en verano, y que todo el mundo vuelva a encontrarse bien, vuelva a encontrarse en sus posiciones y tratar de armar el equipo más competido posible. Estas 16 y algunas que no están, que son muy importantes para nosotros, las más importantes Raquel, por ejemplo, o Alba, que no está aquí. Con esas 18, 20, 21 jugadoras que tenemos, tratar de hacer la lista de 12 que mejor nos pueda representar y que mejor pueda alcanzar el objetivo de estar en el Mundial en verano", argumentó Méndez.

Luego apostilló que "es muy importante para el baloncesto femenino español estar presente en las grandes citas". "No podemos perdernos verano, no podemos perdernos visibilidad, no podemos que estas jugadoras, ahora que estamos armando un equipo nuevo, se pierdan experiencia internacional de máximo nivel . Y sería muy bueno para todos el poder estar compitiendo en Alemania el próximo septiembre", insistió.

También fue preguntado por los regressos a la convocatoria. "Para mí son muy importantes. Obvio que María Conde es de las mejores jugadoras de Europa en su posición. Laura [Quevedo] ha vuelto a España y está siguiendo la línea que tenía en Lyon de jugadora extranjera, de jugadora importante en su equipo", agregó el seleccionador español.

Igualmente elogió a Maite Cazorla. "Nos aporta algo que no tenemos en otro tipo de jugadora, nos aporta equilibrio. Nos cubre esa posición '2', donde a mí me gusta mucho tener una jugadora de esas características. Nos equilibra con su juego porque es una jugadora que obviamente es una de las mejores bases de Europa y también puede cubrir esa posición junto a Elena Buenavida", explicó al respecto.

"Estamos viendo a Alicia Flórez que está jugando en posición '1' a un nivel increíble en Lugo, pero también puede cubrir esa posición '2'. Todo este tipo de jugadoras que cubren más de una posición son muy importantes en un campeonato porque en los campeonatos pasan cosas, como nos ha pasado en el último, y la verdad es que a estas tres jugadoras las veo muy bien y muy equilibradas, especialmente a Maite", señaló.

"El principal motivo de que esté aquí, a pesar de que no pueda jugar todavía, es chequear cómo está. La estamos viendo muy bien dentro del grupo. Y solamente en este entrenamiento es especialista en equilibrar todo, en ser ese enlace entre las grandes y las pequeñas, en ser una muy buena defensora pero también una muy buena generadora de juego. Puede ser una muy buena noticia que siga en este camino", apuntó sobre Cazorla.

Más tarde alabó a la debutante Flórez y qué puede aportar: "Lo que es ella. Primero, cubrir dos posiciones de juego. Cubrir con muchas garantías la posición '2', que yo creo que es su posición donde más tiempo ha jugado en formación sobre todo. Y tenemos la noticia agradable de que los primeros minutos que ha disfrutado en posición '1' el año pasado en Valencia Basket ya ha empezado a vislumbrar lo que puede dar".

"Este año sintiéndose muy protagonista en el Ensino lugo es una de las revelaciones de la Liga. Ya habíamos pensado en ella en anteriores concentraciones; y cuantas más jugadoras tengamos en todas las posiciones, pues muchísimo mejor. Yo creo que es una muy buena noticia los problemas y los quebraderos de cabeza que tenemos para hacer una lista y te puedo asegurar que en el 2021 cuando llegué teníamos dificultades para hacer una lista de 24", admitió Méndez.

"Ahora mismo podemos nombrar de carrerilla 34 o 35 nombres con las que pueden estar, las que pueden sustituir y si tenemos muchos problemas de lesiones las siguientes. Hay mucha gente que está con nosotros que puede estar en cualquier momento, como Àngela Mataix, como Carolina Guerrero, como Noa [Morro]... Hay muchas jugadoras que pueden estar en el equipo nacional y que sea muy exigente el estar en la lista definitiva de 12, que sea muy difícil para todas las jugadoras estar en la lista de 12, creo que es una muy buena noticia", concluyó.