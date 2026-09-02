Miguel Méndez: "Somos conscientes de nuestro potencial, cada año seremos mejores"

1113833.1.260.149.20260902180210 Miguel Méndez posa para Europa Press en el Triángulo de Oro de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, tiene claro que la actual selección "es un equipo que está en crecimiento" y que cada año serán "mejores", más aún después de vivir la experiencia del Mundial de Berlín en el que debutan este viernes y donde el objetivo es ir creciendo "a lo largo del campeonato" y "sin mirar mucho más allá" de ganar cada partido.

"Yo siempre digo que es un equipo que está en crecimiento, seguro. Están llegando jugadoras muy importantes, jóvenes, que están cogiendo experiencia competitiva y que están empezando a vivir situaciones que no han vivido nunca. Yo creo que cada año seremos mejores, cada cita seremos mejor equipo", apuntó Migue Méndez en una entrevista a Europa Press durante la concentración del equipo en Madrid.

Por ello, tiene claro que "al final del Mundial las jugadoras serán mejores, en noviembre serán mejores". "Si lo ponemos a dos o tres años, este equipo mejorará y será cada vez más grande. Somos conscientes de nuestro potencial, pero también con mucha humildad porque igual que decimos que tenemos 5 jugadoras NBA, es que Francia tiene 12 o 13. Alemania, que es nuestro primer rival, tiene 4 o 5 superestrellas", remarcó.

"No significa que por el hecho de tener cinco jugadoras de la WNBA que seamos la misma potencia o más potencia mundial de lo que éramos hace exactamente un año. Esto lo tenemos muy claro y en este nuevo escenario vamos dando pasos", añadió el seleccionador nacional.

Méndez ha tenido que hacer la preparación sin cinco jugadoras (Awa Fam, Raquel Carrera, María Conde, Megan Gustafson y Alicia Flórez), una situación que vivía por "primera vez", mientras que hay otra selecciones que "están muy acostumbradas a hacerlo. El gallego insistió que eran "muchas jugadoras" y por este motivo se centró en hacer el trabajo "de la forma más lógica", tratando de "avanzar situaciones" y "facilitando" para cuando se incorporasen las ausentes.

El vigués se refirió a su trabajo como seleccionador, el cual compagina con el de entrenador del potente Fenerbahce turco y que es "completamente diferente". "Creo que soy mucho mejor entrenador de clubes que de selección. Me gusta tenerlo todo bien atado y que todo lo que puede pasar en la pista, tratar de reproducirlo en los entrenamientos y para eso se necesita mucho tiempo, que aquí no tenemos", reflexionó.

"La virtud que tiene que tener un entrenador es adaptarse a todo, tanto a tus jugadoras como a este tipo de condicionantes de entrenamientos y de tiempo para entrenar. Hay que rápidamente ponerse a jugar y ofrecer nuestra mejor versión", agregó. "Desde que llegué en el año 21 voy haciendo cosas nuevas todos los años, a la hora de reclutar jugadoras, de trabajar con las jugadoras, de priorizar diferentes aspectos técnico-tácticos porque no tenemos tiempo", subrayó el gallego.

"Incluso ahora, que hemos tenido estas cuatro semanas antes del campeonato, vemos que vamos muy justo de tiempo. Nos gustaría entrenar muchas cosas que nos vamos a encontrar, pero tenemos que priorizarlas. Y esto cada vez lo voy haciendo de una manera diferente. En las ventanas que tenemos dos o tres días, imagínate", prosiguió al respecto.

En este sentido, considera clave que "haya una gran relación entre todos los componentes". "Eso ayuda mucho. El hecho de que las jugadoras veteranas ayuden a las jóvenes y les enseñen lo que es la selección desde el cariño y desde la tranquilidad, ayuda mucho a que todas las jugadoras quieran estar aquí. No solo quieren, sino que les gusta y hacen grandes esfuerzos, e un compromiso muy importante especialmente este año, que agradezco mucho", puntualizó.

El primer partido en el Mundial, este viernes, será clave ya que es ante la anfitriona Alemania. "Si lo ganamos, esperamos que marque mucho", admitió el técnico. Sin embargo, insiste en tener "una mirada general al camino". "Lo que queremos es que el equipo, como siempre, crezca a lo largo del campeonato", recalcó, sin olvidar a una Mali que cree que es una "selección a tener muy en cuenta" y que Japón les batió en el Preolímpico de Hungría de 2024.

"Son tres selecciones muy fuertes, pero si hablamos de los otros grupos, diría exactamente lo mismo. Prácticamente, todas las selecciones del Mundial tienen opciones de ganarte también si tú no estás a tu nivel, es un campeonato muy chulo", afirmó.

"ME INTERESA MUCHO MÁS EL ASPECTO DEPORTIVO DE ALBA TORRENS"

Además, "por supuesto" que están pensando ya en Los Ángeles 2028, con este Mundial repartiendo un billete olímpico al campeón, aunque el gallego confiesa que lo que le preocupa de verdad es el Eurobasket de 2027 que permite jugar los Preolímpicos, pero al que podrían estar sin sus jugadoras de la WNBA. "Este año se para la competición porque es un Mundial, el año que viene no y hay jugadoras que van a tener que elegir. Eso me preocupa bastante más, en el Mundial buscaremos ganar cada partido sin mirar mucho más allá", explicó.

El seleccionador no oculta que la WNBA "es la liga con mayor despliegue", pero que "dependiendo mucho del equipo al que vayas", para una jugadora de fuera "puede ser más o menos positivo". "Tenemos jugadoras muy importantes, como Raquel Carrera, que es una de las mejores españolas y que está sin jugar prácticamente. En la competición NBA, si no juegas, tampoco entrenas, porque hay muchos viajes y hay muchos partidos. Awa Fam estaba jugando muchos minutos hasta la llegada de una pívot", opinó.

El técnico también ha contado para esta ocasión con la veterana Alba Torrens, única superviviente del Mundial de 2018 y que "es muy importante a nivel de vestuario por su veteranía y liderazgo", pero también por su nivel. "Estuvo en el quinteto ideal del Eurobasket", detalló.

"En España somos muy dados a esto, a tratar de retirar a las jugadoras cuanto antes. Tienes una jugadora que hace 12 meses fue una de las cinco mejores de todo el campeonato y ese aspecto no lo podemos olvidar. También aporta mucho fuera del vestuario, en la relación entre el cuerpo técnico y las jugadoras, ayuda a las jóvenes también, pero me interesa mucho más su aspecto deportivo. Alba es una de las mejores jugadoras", sentenció sobre la alero balear.

"UN PROCESO NATURAL" DESDE SU LLEGADA EN 2021

A Méndez le tocó afrontar una nueva etapa tras dos campeonatos seguidos en 2021, el Eurobasket y los Juegos de Tokio, adversos, con el primero sobre privando a la selección de estar en el siguiente Mundial. El gallego, que relevó a Lucas Mondelo, ve estos ya casi cinco años como "un proceso natural". "Creo que en el trabajo de cualquier entrenador de baloncesto cuando llegas a un nuevo equipo es porque algo ha pasado, se cierra un ciclo, hay malos resultados, porque si no, no se cambiaría", explicó.

"Esto forma parte de nuestro proceso. Todos llevamos una forma diferente de hacer las cosas, hay muchas formas diferentes de jugar a baloncesto. El entrenador es el encargado de marcar cuál es en este equipo y lo hemos hecho todo desde un punto de vista muy natural. En la FEB hay un muy buen trabajo en formación como en la absoluta desde hace tiempo. En formación se consiguen medallas todos los años con entrenadores diferentes y lo que tiene mucho sentido es el trabajo que hacen las federaciones autonómicas y la FEB en el proceso. Y los entrenadores que llegamos tratamos de aprovechar mucho ese trabajo", advirtió.