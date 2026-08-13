El nuevo Barça volverá a Encamp (Andorra) del 2 al 6 de septiembre

El jugador Kevin Punter en un entrenamiento del Barça de baloncesto - FCB

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Barça de baloncesto realizará una estancia de pretemporada en Encamp del 2 al 6 de septiembre, en la segunda visita consecutiva del equipo azulgrana a la localidad andorrana, donde combinará el trabajo físico y táctico con actividades de convivencia. El conjunto dirigido por Aleksander Sekulic se desplazará a Andorra durante la tarde del miércoles 2 de septiembre y se ejercitará allí los días 3, 4 y 5.

La estancia concluirá el domingo 6 de septiembre con un partido amistoso ante el MoraBanc Andorra, a las 12.30 horas, en el pabellón de Encamp. Las entradas tendrán carácter benéfico y el encuentro podrá seguirse también a través de Esport3.

La pretemporada del renovado equipo blaugrana comenzará el viernes 21 de agosto con las primeras revisiones médicas, mientras que los entrenamientos arrancarán el lunes 24 por la tarde, coincidiendo con el centenario de la sección. La primera semana estará condicionada por la ventana internacional, con partidos clasificatorios para el Mundial de 2027 y preclasificatorios para el Eurobasket de 2029, por lo que se espera la ausencia de un grupo importante de jugadores convocados por sus selecciones.

Sekulic, seleccionador de Eslovenia desde 2020, no estará presente durante esa primera semana de entrenamientos, aunque mantendrá el contacto permanente con su cuerpo técnico, formado por Jurica Zuza, Jernej Valentincic, Rafa Martínez, Xavi Beltran y Marc Estany. El amistoso contra el MoraBanc Andorra será el único partido de preparación antes del inicio de la competición oficial.

El Barça abrirá precisamente el curso oficial ante el conjunto andorrano el jueves 10 de septiembre, en la fase de grupos de la Lliga Catalana. Al día siguiente, coincidiendo con la Diada, se medirá al Kids&Us de Manresa y, si alcanza la final, la disputará el domingo 13 ante Asisa Joventut, FIATC Girona o iLERNA Lleida.

La siguiente cita será la Supercopa Endesa, que se disputará en Badalona. El Barça se enfrentará al Valencia Basket el sábado 19 de septiembre a las 21.00 horas en semifinales y, en caso de victoria, jugará la final el domingo 20 a las 19.00 ante Asisa Joventut o Kosner Baskonia.

Pocos días después llegará el inicio de las dos grandes fases regulares. El Barça debutará en la Euroliga el jueves 24 de septiembre a las 20.30 horas ante Anadolu Efes, mientras que el estreno en la Liga Endesa será el sábado 26, a las 21.00 horas, frente al Leyma Coruña.