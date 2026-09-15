Olek Balcerowski: "Tenemos el hambre y la ambición para ganar títulos"

Archivo - El nuevo jugador del Barça, Olek Balcerowski, durante un partido la temporada pasada con Unicaja Málaga. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El pívot polaco Olek Balcerowski ha destacado este martes que el Barça es un equipo con "hambre y ambición" para "ganar títulos" esta temporada, y que el escudo y la camiseta que defienden así lo exige, por lo que arrancan el curso "pensando a lo grande".
"Tenemos hambre y así lo siento. Cada día estamos trabajando juntos y todavía tenemos que conocernos para entendernos en la cancha. Pero lo único en lo que no dudo es en que tenemos el hambre y la ambición para jugar y ganar títulos", expresó el pívot polaco del Barça a los medios de comunicación en la presentación de la Liga Endesa.
Balcerowski confesó que tienen todos los título que van llegando "en mente". "Estamos ahí peleando y entrenando cada día sabiendo que tenemos puesto un escudo y una camiseta que tiene una responsabilidad. Siempre tienes el reto de ganar títulos y sumar victorias. Estamos pensando a lo grande y queremos hacer la mejor temporada posible", añadió.
Sobre el primer título de la temporada, la Supercopa Endesa, el internacional polaco apuntó que van "con buena mentalidad". "Estamos intentando cada día mejorar. Hemos tenido poco tiempo de trabajar juntos, así que cada día para nosotros vale oro. Queremos practicar un baloncesto muy físico, saliendo mucho de la defensa, buscando el contraataque y corriendo muchísimo", subrayó.
Por último, habló su adaptación a Barcelona: "Llevo un par de días y me siento muy bien. Es un equipo completamente nuevo, con muchos jugadores nuevos y todavía hemos tenido poco tiempo de jugar juntos. Nos estamos conociendo y cada día que pasa estamos dando muchos pasos adelante. Me siento muy orgulloso de poder vestir la camiseta del Barça y poder ayudar al equipo".