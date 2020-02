Pablo Zarzuela: "No me quiero venir de Tokio sin medalla"

Publicado 10/02/2020 11:08:38 CET

El jugador de la selección española de baloncesto en silla de ruedas Pablo Zarzuela tiene claro que no quiere volverse "sin medalla" este verano de los Juegos Paralímpicos de Tokio, una cita que "es otro rollo" comparado con otros campeonatos y en la que el combinado nacional defenderá la histórica plata de hace cuatro.

"Yo no me quiero venir de allí sin medalla", aseveró Pablo Zarzuela a Europa Press. "Yo no compito para perder, yo voy a ganar y luego la competición nos pondrá en nuestro lugar. Yo voy a ganar, con ánimo sobre todo de disfrutar la experiencia como la disfruté en Río", añadió.

Para Zarzuela, "hay deportistas a los que les puede la presión" en citas como estas, pero que él tuvo "la suerte" hace cuatro años de no sufrirla. "Voy con esa ambición de disfrutar y vivir los Juegos, no simplemente de jugarlos", aseveró.

"Para mí, los Juegos son otro rollo, un sueño. Me da igual haber estado ya en unos porque sigue siendo el mismo sueño y es verte entre los mejores del mundo, verte rodeado por miles de deportistas que son los mejores en lo que hacen, cada uno con sus circunstancias y sus discapacidades. Eso te enseña, te hace abrir los ojos y darte cuenta que ni lo tuyo es lo peor ni es lo mejor, que es lo que te ha tocado y tienes que afrontarlo, y esto hay personas que lo afrontan con mucha deportividad y mucha generosidad", subrayó el jugador del CD Ilunion.

El andaluz también espera compartir la experiencia paralímpica con su hermano gemelo Alejandro, con el que ha ido "a los últimos 15 campeonatos con la selección". "Nos haría muy feliz participar en otros Juegos. Sólo tenemos que rendir y hacer las cosas bien para que el seleccionador esté convencido de que tiene que contar con nosotros", apuntó.

"Compartir con mi hermano esto es un sueño, no sólo por dedicarme a lo que me apasiona si no por poder hacerlo al lado de una de las personas más importantes de mi vida. Alejandro no es mi hermano, es mi compañero de equipo y el que más me conoce, el que más me aprieta y el que más me exige, pero también el que más me ayuda. Es un pilar básico que está ahí todos los días a mi lado, creo que sin él sería mucho más difícil", celebró.

El jugador internacional realizó estas declaraciones tras acudir a la presentación de 'Capaces', el corto cinematográfico impulsado por 'Calidad Pascual' y el Comité Paralímpico Español (CPE) y que homenajea la superación personal y profesional de deportistas con discapacidad como su hermano y él.

"Este proyecto es una oportunidad de demostrarle al mundo que el deporte es deporte y ya, que no existe deporte olímpico y deporte paralímpico, que somos deportistas todos los que nos dedicamos a ello en cuerpo y alma, que le dedicamos muchas horas al día, una jornada completa prácticamente, y que merecemos el mismo miramiento y nombramiento", remarcó.

Por ello, demanda "normalizar a las personas con discapacidad". "Todavía seguimos viendo en las personas con discapacidad, un ejemplo de superación, cosas que para nosotros, en cambio, son muy naturales. Puede que algo en la vida de alguien me parezca un ejemplo de superación pero porque yo no lo vivo desde tu prisma. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar. Estoy encantado de que la gente nos admire y nos tenga cierto valor, pero no desde una perspectiva de vernos inferiores", advirtió.

"El deporte me ha dado la oportunidad de vivir experiencias que otra cosa no hubiese podido darme, conocer a personas que no hubiese conocido, empaparme del prisma de otras personas con discapacidades diferentes, que afrontan sus cosas de su manera", recalcó el jerezano.

Zarzuela no olvida que todo esto "te da un aprendizaje increíble". "Eso me ha enseñado a ser más independiente, a valorarme más por el simple hecho de demostrarme cada día que valgo para algo que se me da bien y que puedo mejorar mañana lo que estoy haciendo hoy. Y eso no está pagado con dinero", sentenció el internacional español.