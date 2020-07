Pau Ribas: "No cuesta volver a donde quieres estar"

"Quiero ayudar a los jóvenes a tener una gran carrera"

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del Club Joventut Badalona Pau Ribas ha asegurado este martes que no ha hecho ningún "esfuerzo" para regresar a la 'Penya', club en el que se crió y donde debutó en la élite, y ha asegurado que tenía ganas de ser verdinegro de nuevo, tras su paso por Barça, Valencia y Baskonia, para enseñar y ayudar a los canteranos.

"Vengo aquí a ayudar, a ser uno más, con la responsabilidad que ello conlleva. Intentaré echar una mano a todos los del equipo, sean de la cantera o no, me es igual. Este club merece este respeto e implicación. Dicen que he hecho un esfuerzo para venir, pero es lo contrario, tenía ganas de venir y hacerlo bien", aseguró en su presentación.

Para Ribas, regresar once años después a Badalona es un momento "especial". "Hacía mucho que esperaba este momento de volver aquí. Era el mejor momento, para mí y para el club. Conozco a todos los jugadores que hay en las fotos (de la sala de prensa), mi madre me dijo que soy el socio 910 del club y es una gran ventaja que puedo aportar", reconoció.

"Bennett, Marco, Laviña y Paco Vázquez me ayudaron a mí cuando tenía 18 años, y ahora yo quiero hacer lo mismo y ayudar a los jóvenes del equipo, porque me gustaría que tuvieran una gran carrera, digna de estar orgullosos", se sinceró.

En cuanto al proyecto, reconoció que con su vuelta la gente está ilusionada. "Hay gente de aquí, fichajes de fuera que otros años no se podían hacer. Pero debemos tener los pies en el suelo, la ilusión siempre ayudará pero tenemos muchos jóvenes de la cantera, habrá momentos en que la falta de experiencia penalizará pero, a la larga, el equipo mejorará", auguró.

"Aportaré lo que el conjunto necesite, lo que Carles Duran y Jordi Martí crean conveniente, cualquier cosa, lo que quiero es que la 'Penya' gane partidos y luche por cosas importantes", apostilló sobre lo que espera del siguiente curso.

Eso sí, todo bajo una filosofía verdinegra que debe ser incuestionable. "Una columna vertebral con jugadores de casa y extranjeros que vienen a dar un plus ha funcionado siempre. Estamos en una situación similar a la de cuando me fui: era un gran momento, había jugadores de la cantera con nivel e implicación, extranjeros que aportaban, los aficionados disfrutaban y el Olímpic estaba lleno", recordó.

"Cuando era Junior, Jordi Martí me hacía la tecnificación; y Carles Duran ha sido el técnico que me ha entrenado más temporadas durante mi carrera, en todas las categorías. Son razones por las que he tenido confianza para venir aquí", argumentó.

Por su parte, el director técnico del club, Jordi Martí, aseguró estar "muy satisfecho" con el fichaje de Ribas, que firmó para las próximas tres temporadas. "Viene a formar parte de un proyecto que nos ilusiona mucho. Viene a enseñar a jugadores muy jóvenes cómo se gana una Copa del Rey y una EuroCup, y éste es el camino que queremos seguir. Con gente muy comprometida queremos hacer un equipo en el que la derrota sea muy cara y que luche por los colores", manifestó.

El nuevo escolta verdinegro lucirá el dorsal '4', que le ha entregado el canterano que lo llevó durante la temporada pasada, Joel Parra, que desveló que su primera camiseta de la 'Penya' fue la de Ribas, precisamente, con ese dorsal.