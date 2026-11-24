El entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez, durante un partido. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez, ha comentado este martes que el equipo, ante la cantidad de bajas que sufre, está "en modo supervivencia", aunque subrayó que se niega a poner la "excusa" de las lesiones porque la "obligación" del equipo es ser competitivo con los jugadores que tengan.

"Tenemos que intentar ser los que somos, dar nuestro máximo y competir. Ahora estamos perdiendo más balones, vamos a ver si somos un poquito más sólidos en el rebote defensivo e intentar mejorar lo que dependa de nosotros para ser competitivos. Ahora mismo estamos en un modo supervivencia", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo de Euroliga ante Zalgiris Kaunas.

Pedro Martínez confesó que la última semana no han jugado como les gustaría y obviamente están "más preocupados". "Me niego a hablar de que nos faltan jugadores y que eso pues sea una excusa porque no la quiero utilizar, porque nuestra obligación y nuestro objetivo es ser competitivos con los jugadores que tenemos", matizó.

"En la última semana no hemos jugado bien y no hemos tenido buenos resultados. Pero el equipo está intentando estar trabajando con buena mentalidad, aunque se nos está haciendo un poco largo el no recuperar a jugadores que están llamados a ser muy importantes. Nos hemos venido un poquito abajo y hemos estando un poco desmoralizados por no poder competir como nos gustaría. Pero también ganamos al Estrella Roja con la misma plantilla que vamos a tener mañana", expresó sobre el momento de forma que vive el equipo, con dos derrotas consecutivas en Euroliga.

Sobre el duelo ante Zalgiris, el técnico catalán señaló que tiene "toda la ilusión y las ganas de hacer un buen partido", sabiendo de las dificultades que se van a encontrar ante un "muy buen equipo". "Jugamos en casa con nuestra afición y vamos a ser competitivos. Si ganamos será una grandísima noticia, aunque si perdemos el camino continuará. Esto es una liga regular muy larga y muy competida", añadió.

"Veo al equipo trabajando con buena mentalidad, aunque menos alegres por las derrotas. Incluso en la victoria del fin de semana, durante algunos momentos, no tuvimos buenas sensaciones, pero al final sacamos el partido de adelante. No podemos pensar que lo normal es ganar, lo normal es esforzarte. Vamos a pensar en positivo y confiar en que vamos a hacer un buen partido", analizó.

Por último, confirmó que todavía no ha decidido los 14 jugadores que formarán el 'roster', pero que Chuma Okeke se ha recuperado del problema que tuvo en la espalda y estará disponible. "Hay que vivir al día. Campazzo no va a jugar mañana pero está la recta final de su lesión. Al resto les queda bastante más", concluyó.