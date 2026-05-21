Pedro Martínez: "La confianza tiene que venir de nuestra identidad y de creer en nosotros"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martinez, en un partido de la Euroliga 2025/26 contra Panathinaikos - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ha asegurado este jueves en la rueda de prensa oficial previa a la Final Four de la Euroliga que la confianza de su equipo para afrontar la semifinal contra el Real Madrid no debe depender de la histórica remontada lograda ante el Panathinaikos en los 'Playoff's, sino de "la identidad" y del trabajo diario de un conjunto 'taronja' que disputa por primera vez una F4.

"Bueno, no creo que tenga que ser exactamente así. Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o perdido el último partido. Tiene que venir de nuestra confianza en el día a día, en nuestra identidad, en creer en ella y confiar en nosotros mismos", señaló Martínz.

El conjunto 'taronja', segundo en la Fase Regular y convertido en el primer equipo en la historia de la Euroliga capaz de levantar un 0-2 adverso en unos 'Playoffs', eliminó al siete veces campeón Panathinaikos para sellar su presencia en Atenas, donde este viernes se medirá al Real Madrid en busca de un billete para la gran final.

Además, Pedro Martínez quiso zanjar cualquier posible polémica sobre su relación con otros entrenadores, tras el vistoso roce con el técnico ateniense Ergin Ataman, y destacó su buena relación con el entrenador madridista, Sergio Scariolo. "Tengo una gran relación con él", señaló.

"Creo que somos amigos. Algunas personas piensan que soy un entrenador conflictivo con otros entrenadores (sonrió), pero eso no es verdad. Le respeto mucho a Sergio. Estamos muy orgullosos de estar aquí, en una gran competición, y esperamos hacerlo también en el futuro", manifestó.