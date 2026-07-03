Pedro Martínez deja el Valencia Basket tras ejecutar su cláusula de salida

Archivo - El entrenador español Pedro Martínez en un partido con el Valencia Basket - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha anunciado este viernes que Pedro Martínez ha dejado de ser el entrenador de su primer equipo masculino después de que se abonara la cláusula de salida recogida en su contrato, poniendo fin a una segunda etapa en la que el técnico catalán volvió a hacer historia al frente del conjunto 'taronja'.

"Tras abonarse la cláusula de salida recogida en su contrato que le permitía romper de manera unilateral su vinculación con Valencia Basket, Pedro Martínez queda desvinculado del Club y dejará de ejercer como entrenador jefe de nuestro primer equipo masculino. El pasado 25 de marzo de 2026, el técnico catalán había ampliado su contrato con Valencia Basket hasta el final de la temporada 2027-28", anunció el club en un comunicado.

La salida del preparador llega apenas tres meses después de haber renovado su contrato hasta el final de la temporada 2027-28 y en un contexto en el que todo apunta a que iniciará una nueva etapa en otro banquillo de la Liga Endesa, en el del Real Madrid.

En una entrevista concedida al diario Las Provincias y recogida por Europa Press, el propio Martínez explicó los motivos de su decisión. "El planteamiento que me hicieron el viernes 26 me gustó, era un planteamiento de máxima ambición. Hay una cosa que me gusta y es probarme, probarme en un equipo que tiene la máxima ambición", afirmó hablando del club blanco.

El técnico catalán cierra su segunda etapa en Valencia Basket tras dos temporadas en las que conquistó la Supercopa Endesa 2025 y la Liga Endesa 2025-26, completando un palmarés que ya había inaugurado en su primera etapa con el histórico título liguero de 2017, el primero de los 'taronja'.

Pedro Martínez se marcha del Roig Arena como el primer entrenador que ha logrado ligas, y múltiples títulos, con el primer equipo. Además, deja el Valencia Basket como el técnico con más partidos dirigidos en la historia de la entidad, con 282 encuentros, y también como el más laureado en cuanto a victorias, con 207. También lidera los registros históricos del club en partidos de Liga Endesa (168) y en competiciones europeas (105).

El Valencia Basket agradeció al entrenador "la profesionalidad, dedicación y el trabajo" realizados durante esta segunda etapa al frente del equipo y le deseó lo mejor para el futuro.