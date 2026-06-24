Pedro Martínez: "Estamos muy orgullosos, esto es un punto de culminación"

Pedro Martínez se abraza a Jean Montero en el tramo final del partido contra el Barça en el Palau Blaugrana en el que ganaron la Liga Endesa 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, se mostró "muy orgulloso" del título de Liga Endesa conquistado por su equipo tras vencer al Barça en el Palau Blaugrana y cerró la final destacando el trabajo colectivo del club, el crecimiento del grupo y la importancia del proyecto a largo plazo.

"El Barça ha hecho una muy buena primera parte, han jugado al límite, han tenido jugadores que estaban algo desconectados durante la serie y han dado un paso adelante. Nosotros hemos estado muy bien, acertados, jugando en equipo. Han conseguido desconectar a Montero en algunos momentos, pero aun así hemos llegado al descanso por delante".

El técnico 'taronja' destacó la respuesta coral de su equipo para sostener la ventaja. "Han aparecido Moore, Cárdenas, Key, Pradilla para coger ventaja. En la segunda parte hemos seguido jugando muy bien en equipo y Montero ha sido impresionante, absolutamente imparable en algunos minutos".

Sobre el título, reivindicó el camino recorrido y el trabajo interno del grupo. "Las cosas cuestan. Hemos querido marcar una línea de trabajo de día a día, con esfuerzos y parámetros diferentes a lo habitual. Dos años de mucho trabajo con el mismo staff. No me gusta que se diga que este es el equipo de Pedro Martínez. Estoy muy orgulloso del trabajo de todos".

Martínez puso en valor la evolución del equipo durante la temporada y el crecimiento competitivo en distintos escenarios. "Empezamos muy bien el año, en la Copa nos quedamos fuera por 15 segundos, pero luego fuimos capaces de ir al Final Four de la Euroliga. Estoy contento con los jugadores por cómo han creído en un juego que exige sacrificio. Sin esa creencia no hay nada".

También recordó victorias clave en la Euroliga, en la que llegaron a la Final Four, que marcaron el crecimiento del grupo. "Ganamos en la pista del Olympiacos y del Panathinaikos con pocos días de diferencia y después al Hapoel en la prórroga. Eso hizo crecer al equipo".

El entrenador dedicó también palabras al crecimiento del club y a la gestión institucional. "Se ha agradecido jugar en un pabellón más grande. La dirección técnica ha tomado muy buenas decisiones. Hemos visto el nacimiento de una estrella como Jean Montero. Ya era bueno cuando llegó, pero ha hecho una explosión de jugador de otra dimensión".

En clave institucional, tuvo palabras de agradecimiento para la propiedad del club. "Juan Roig es la clave de todo esto. Es el padre del proyecto. Ha dedicado muchos esfuerzos personales y económicos para que el Valencia Basket esté donde está. Me alegro mucho por él".

Martínez insistió en el carácter colectivo del éxito. "Tengo una responsabilidad importante como entrenador, pero sin el staff y los jugadores esto no sería posible. Es un trabajo de equipo dentro y fuera de la pista".

Por último, evitó entrar en el futuro inmediato y prefirió centrarse en el presente. "Soy muy partidario de vivir el momento. El futuro ya lo veremos. Mañana tendremos una fiesta con la afición y luego ya pensaremos en lo siguiente. Ahora toca disfrutar".