Pedro Martínez: "Hemos tenido una pequeña opción de ganar el partido"

Publicado 17/10/2018 23:20:48 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Kirolbet Baskonia, Pedro Martínez, ha intentado transmitir un mensaje de calma tras la derrota ante Olympiacos asegurando que cuando ganan no pueden estar "eufóricos" ni cuando pierden "hacer lo contrario", tras un duelo en el que tuvieron "una pequeña opción de ganar" en los últimos minutos.

"Hemos mostrado espíritu de lucha y hemos aprovechado que ellos han especulado un poco. Hemos metido buenos triples y hemos tenido una pequeña opción de ganar el partido", dijo ante la prensa Martínez, aclarando que no se marcha "muy contento" del juego de sus pupilos en esta segunda jornada europea.

"Pero lo digo sin acritud. Cuando ganamos no podemos estar eufóricos y cuando perdemos tampoco podemos hacer lo contrario. No hemos jugado bien, no hemos pasado bien el balón, no hemos reconocido las ventajas como me hubiera gustado... Pero el rival también juega y ha sido capaz de llevar el partido a un terreno muy físico", dijo sobre el Olympiacos.

En cuanto al estado físico de Darrun Hilliard y Shavon Shields, ambos lesionados ante el equipo griego, apuntó que "preocupan los dos". "Habré que hacer una evaluación y daremos la información cuando la tengamos. Lo de Hilliard es tobillo y Shavon se ha llevado un golpe en la cara y estaba un poco mareado. Ha vuelto al partido en el segundo cuarto, pero en el descanso no venía bien y no podía seguir jugando. Esperamos que no sea nada grave", deseó.

Dentro de esta intensa semana con tres partidos, el técnico catalán resaltó que tienen "poco tiempo" antes de jugar este viernes ante el Real Madrid. "A recuperarnos, a ver el estado de los jugadores con problemas físicos y a ir con el mejor de los ánimos a Madrid. No vamos a una pista fácil ni vamos a jugar contra un equipo que dé facilidades, pero tampoco creo que debamos ir pensando que no podemos ganar, además porque no creo que sea así. Si hacemos las cosas bien podemos tener posibilidades", analizó.