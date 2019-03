Pesic: "Ganar en Madrid es importante para la confianza"

Publicado 24/03/2019 22:11:08 CET

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, calificó de "importante" para "la confianza" de su equipo la victoria de este domingo en casa del Real Madrid, donde llevaron el "control" del ritmo de juego, pensando ya en el posible duelo de 'playoff' de Euroliga contra Anadolu Efes con factor cancha en contra.

"Un partido que dimos continuidad de juego desde el inicio hasta el final. Controlamos el ritmo de juego. Los primeros 20 minutos fueron excelentes en ataque. El Madrid reaccionaría y demostramos que podemos jugar defensa de alto nivel. Posiblemente es el mejor ataque de Europa", indicó en rueda de prensa.

El técnico culé atendió a los medios en el WiZink Center, después de la jornada 24 de la Liga Endesa, contento por la dosis de moral que saca su equipo. "Estamos contentos de ganar aquí en Madrid, es importante. No es el último partido pero es importante para nuestra cabeza, la confianza, porque adelante tenemos muchos partidos y queremos mantener esta posición en Liga Endesa", dijo.

"Nuestro deseo es ser quinto de Euroliga y jugamos contra Efes, que tiene ventaja de campo y esta victoria es importante, sabemos que podemos ganar en campo del rival. El Madrid ha empezado a jugar defensa muy agresiva en la segunda parte con Campazzo y sabíamos dónde atacar. Siempre encontramos posiciones que preparamos", añadió.

El técnico culé se refirió a la cuarta victoria en cinco clásicos esta temporada y al liderato afianzado con dos triunfos de renta. "Equipo y entrenador trabajamos. No podemos decir que sabemos jugar al Madrid, queremos jugar contra todos. Para el Barça ser líder no es nuevo, pero ahora no significa mucho. Mandamos el mensaje a otros equipos que estamos a tope", finalizó.