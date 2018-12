Pesic: “No es verdad que el Buducnost sea más débil que el Barça”

Publicado 05/12/2018 18:19:25 CET

BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha negado que el próximo rival en la Euroliga, el Buducnost Voli Podgorica de Montenegro, sea "más débil" que su equipo y ha recordado que en su feudo han sido capaces de ganar a Baskonia y a CSKA Moscú, por lo que se han preparado a conciencia para intentar volver con un triunfo.

"No es verdad que sean más débiles que el Barça, no hay un equipo de Euroliga que no tenga su calidad. Como siempre hay favoritos y otros que no lo son, es verdad, pero en la Euroliga jugar fuera es muy difícil para todos los equipos y para nosotros también", aseguró a los medios antes del viaje a la capital montenegrina.

En este sentido, Pesic recordó que todos los partidos son "importantes", sobre todo en Euroliga y fuera de casa. "CSKA y Baskonia tuvieron una mala experiencia, no contaban con que Podgorica puede jugar un baloncesto de muy alto nivel sobre todo en su casa. Tienen solo dos victorias, pero es un equipo sólido, con organización", destacó.

"Al principio tuvieron problemas con lesionados y con jugadores nuevos. Pero tienen buen ritmo, es un rival peligroso para nosotros, hemos trabajado con concentración y preparando este partido, sabemos cómo jugarles pero son un equipo completo y con inteligencia. En los próximos partidos podría demostrar un gran baloncesto", señaló al respecto del equipo, entre otros, del exblaugrana Edwin Jackson.

Eso sí, pase lo que pase, no es un partido decisivo. "No es el último partido de la temporada, sino el primero de diciembre. Todos los partidos que vienen son importantes, pero nos hemos preparado bien y es un partido donde se puede vivir sin problemas tanto si ganas como si no ganas", manifestó.