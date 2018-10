Pesic: "Si tenemos la oportunidad de 'Top 8' la usaremos"

Publicado 22/02/2018 18:45:17 CET

"Esperamos un Madrid con reacción emocional, querrán mostrar orgullo"

BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado de cara al partido de este viernes contra el Real Madrid en la Euroliga que intentarán ganar para, partido a partido, poder aprovechar la oportunidad de estar en los 'playoffs' si se presenta, si bien tiene claro que no se vive de las matemáticas y que el objetivo real es mejorar su situación, que lograrían repitiendo triunfo en el Clásico.

"Somos el Barça y podemos mejorar el balance en Euroliga, pero tenemos que luchar, pelear y ganar. Si tenemos una oportunidad de 'Top 8', seguro que la usaremos. Pero de momento tenemos el partido contra el Real Madrid", aseguró en rueda de prensa.

Ganar la Copa del Rey al Real Madrid ha sido un bálsamo para un Barça Lassa que estaba hundido. Ahora, con la llegada de Pesic, se abren de nuevo todas las posibilidades. "Nuestro objetivo no es el 'Top 8' sino estar lo mejor posible. Tenemos que ganar, no depende de nosotros ahora mismo pero tenemos que ganar", señaló.

"La prioridad es el partido de mañana contra el Real Madrid, el próximo. Tenemos una situación con 7 victorias y 15 derrotas, tenemos ocho partidos y matemáticamente todos es posible. Pero no estoy muy bien en matemáticas, no me gusta. No se puede hablar de matemáticas, sólo de este partido", apuntó distendido.

Su filosofía es "siempre dar el máximo" y, pese al triunfo en la Copa, no se fía nada del Madrid y no quiere relajación alguna. "En la euforia, la celebración hace más falta que en otras situaciones. En deporte de élite no hay pasado porque la autosatisfacción es el mayor rival. Para nosotros es muy importante saberlo, especialmente para los jugadores que hasta ahora no han ganado mucho", asestó.

"No se puede aceptar la autosatisfacción, y usar la Copa en positivo para tener una sensación con la que cada uno pueda mejorar y tenga motivación. Quiero transmitir esto a los jugadores, que la autosatisfacción es el gran rival que existe. Del pasado se puede aprender, si somos inteligentes", reiteró al respecto.

Además espera un Real Madrid muy motivado con sed de venganza. "Jugamos contra un equipo muy competitivo, con jugadores que han ganado mucho. Después de la Copa, de la derrota, esperamos una reacción emocional de sus jugadores. Sabemos que ellos querrán mostrar orgullo, porque no es un equipo de provincias, es de alto nivel", recordó.

Pese a ganar la Copa del Rey, reconoció que la situación "no es excelente". "Nos ha costado mucho esfuerzo ganar a esos tres equipos. Para ganar a Baskonia necesitas un equipo al cien por cien a nivel físico, costó mucho ganar a Gran Canaria y la final contra el Madrid. Tenemos algunos problemas físicos, con jugadores que no han entrenado, veremos quién puede jugar mañana", manifestó.

"Esperamos que alguno mejore, como Oriola. El 80% de nuestros jugadores hicieron un gran esfuerzo en la Copa, algunos están lesionados, pero no podemos garantizar quién jugará mañana. Oriola está mucho mejor que ayer, no tiene fiebre, posiblemente podrá jugar", explicó al respecto.

Por otro lado, comentó esta vez que el líder del equipo es "desde hace 20 años o más 'Juanki' Navarro". "Un líder que no recibe minutos como hace cinco años, pero para mí es muy importante, como persona y como jugador. Es el único que estuvo en mi tiempo en Barcelona, me conoce bien y teníamos siempre una buena relación. Puede transmitir a los jugadores cómo es Pesic", comentó un Pesic que antes de la Copa se había señalado a sí mismo como líder del grupo.