El pívot francés Bastien Vautier, otro fichaje del Surne Bilbao Basket

Archivo - Bastien Vautier, en un partido. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Surne Bilbao Basket anunció este viernes el fichaje del pívot francés Bastien Vautier, de 27 años y 2,10 metros de altura, procedente del LDLC ASVEL y con experiencia tanto en la Euroliga con el equipo de Villeurbanne como en la Champions League y la FIBA Europe Cup en las filas del Cholet Basket.

"Vautier ha promediado 8,6 puntos y 3,9 rebotes con ASVEL en la Betclic Elite francesa. En Euroliga, ha promediado este curso 5,7 puntos y 2,9 rebotes, convirtiéndose en el MVP de la jornada 18 tras endosarle 28 puntos al Anadolu Efes y conseguir 31 de valoración", indicó el Surne Bilbao.

"Ha sido dos veces All Star de la liga francés, que le incluyó además en su mejor quinteto en la temporada 2023-24", indicó la nota de prensa. "Antes de dar el paso a Euroliga, Vautier defendió la camiseta de Cholet, donde promedió 11,3 puntos y 4,9 rebotes. El jugador tuvo un doble duelo ante Surne Bilbao en la FIBA Europe Cup, debutando en Miribilla con 16 puntos y 10 rebotes en su casillero", añadió el texto.

"Previamente, debutó en la primera francesa con ESSM Le Portel. Explotando como jugador con unos extraordinarios 14,8 puntos, 5,6 rebotes y 18,1 de valoración, lo que le valió presencia en el mejor quinteto de la Betclic Elite", apuntaron los bilbaínos en su comunicado.

Desde la dirección deportiva del Surne Bilbao, vaticinaron "puntos cerca de la canasta" gracias a esta nueva contratación. "Ahí tiene buenos movimientos y es muy efectivo, además de contundente en las continuaciones de 'pick and roll'. Además creemos que es un jugador que nos da el registro del pase, desde las situaciones de poste bajo y poste alto. Es muy buen pasador. Y Por supuesto, creo que nos da solidez en el rebote, donde destaca especialmente en el rebote ofensivo", se recalcó.

"Creemos que se adapta perfectamente a nuestra filosofía defensiva, y que Tryggvi y él forman una pareja de pívots muy sólida que nos va a dar fuerza en la pintura. Estamos muy contentos con su incorporación y deseando que haga su mejor juego en Bilbao", concluyó el análisis.