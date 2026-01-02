La pívot húngara Virag Kiss se unirá al Perfumerías Avenida "en las próximas fechas"

Archivo - Virag Kiss, durante un partido con la selección húngara de baloncesto. - Europa Press/Contacto/Sven Beyrich - Archivo

El Perfumerías Avenida ha comenzado este 2026 "con una nueva cara" en su primera plantilla femenina gracias al fichaje de la pívot húngara Virag Takacs-Kiss, de 28 años y 1,94 metros de estatura y que "se unirá al equipo en las próximas fechas hasta final de temporada".

Así lo indicó este viernes el club de Salamanca. "Internacional con su país, con amplia experiencia en competiciones europeas (Euroliga y Eurocup), la jugadora interior llega para complementar la pintura azulona, escasa de efectivos en las últimas semanas", añadió la nota.

"El club azulón se ha movido rápido y de forma certera para suplir los problemas que venía arrastrando en el interior en las últimas semanas. Y es que Kiss es una de las pívots más interesantes del continente europeo, con experiencia en Euroliga, donde ha jugado con Mersin y Györ la pasada campaña, promediando en la temporada 15 puntos y casi 9 rebotes de media", resumió el Avenida en su texto de prensa.

"Hasta hace unas fechas, formaba parte de la potente plantilla del Athinaikos griego, donde competía en Eurocup. Virag es, además, pieza fundamental de la selección de Hungría, con la que jugará en unas semanas el Premundial", informó la entidad salmantina en su nota.

Luego la definió como "una pívot de envergadura pero mucha movilidad y agilidad, tanto para jugar de espaldas al aro como de cara". Por último, el Avenida destacó sobre Kiss su "capacidad" igualmente "para rebotear y lanzar desde media e incluso larga distancia".