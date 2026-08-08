Raúl Lobaco ficha por el Recoletas Salud San Pablo Burgos

Raúl Lobaco, durante un partido. - EUROPA PRESS/CONTACTO/ACERO

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Recoletas Salud San Pablo Burgos ha anunciado la incorporación del jugador español Raúl Lobaco, escolta de 25 años y 1,90 metros de altura, para competir durante la temporada 2026-27 tanto en la Liga Endesa como en la Eurocup.

Nacido el 29 de noviembre de 2000 en Zaragoza, Lobaco llega al equipo burgalés procedente del Alimerka Oviedo. Ahí fue "uno de los jugadores más destacados de Primera FEB", según apuntó este sábado el San Pablo Burgos en un comunicado de prensa.

"Se formó en las categorías inferiores del Basket Zaragoza 2002 hasta llegar al Anagan Olivar de Liga EBA en la temporada 2018-19. En los dos cursos posteriores, Lobaco jugó en LEB Plata, junto a Ilerdauto Nissan Pardinyes Lleida y Cat&Rest Clínica Ponferrada CDP", subrayó la nota.

"En la campaña 2021-22, firmó por el Oviedo CB, donde compitió ese año deportivo antes de retornar a LEB Plata por una temporada, en la plantilla del Enerparking Basket Navarra. Tras sobresalir en su paso por tierras navarras, donde ganó presencia de minutos en la cancha, el aragonés regresó al Alimerka OCB", añadió el mismo texto de prensa.

"En el club asturiano, Lobaco ha disputado las últimas tres temporadas de LEB Oro/Primera FEB, en las que ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo, con el que ha acumulado más de 100 encuentros. En el pasado curso, el jugador promedió 12 puntos, con un 37,5% de acierto exterior, 4,2 rebotes y 1,3 asistencias para una media de 11,5 créditos de valoración por partido", zanjó el San Pablo Burgos.