Archivo - Jonas Valanciunas durante el Barça-Zalgiris de la Euroliga 26-27 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid apela a su fortín para enderezar el rumbo en Euroliga

El conjunto madridista necesita ante el Zalgiris de Valanciunas volver a la senda de la victoria tras su última mala semana a domicilio

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid intentará volver a la senda de la victoria este miércoles en la Euroliga aprovechando que en la decimocuarta jornada de la Fase Regular vuelve a jugar en su fortín del Movistar Arena (20.45 horas) ante un rival directo como el siempre competitivo Zalgiris Kaunas lituano que lidera Jonas Valanciunas frente al que espera cortar otra mala racha como visitante.

La pasada doble jornada semanal no fue nada positiva para el actual subcampeón de Europa, que sufrió dos derrotas, una un tanto inesperada frente al Besiktas turco (83-79), y otra, de mucha contundencia, ante el Olympiacos griego (92-76), que le frenaron en su progresión y le volvieron a sacar del 'Top 6' con un balance de 7-6.

El corte para ir directo a los 'playoffs' está cerca, a tan sólo un triunfo, pero también el equipo madridista corre el riesgo de salirse del 'Top 10' con un tercer revés consecutivo que le volvería a la casilla de salida prácticamente tras su mal arranque de Fase Regular. Además, dentro de la máxima igualdad, el ansiado 'Top 4' está ya a dos victorias y el once veces campeón de Europa no debe descolgarse mucho más.

Y para ello necesita por encima de todo recuperar su mejor baloncesto ofensivo, el que estuvo lejos del nivel habitual en Estambul y Atenas. El Real Madrid no llegó a los 80 puntos en ninguno de los dos casos, pero es que su juego tampoco fue demasiado bueno, sin excesiva fluidez, con un total de 32 balones perdidos, uno más que asistencias. La puntería desde fuera tampoco fue excesivamente óptima y tendrá que recuperarla ante un Zalgiris que marcha por encima en la tabla con 8-5 y que está siendo además más eficiente lejos del Zalgirio Arena.

El equipo lituano se presentará en el Palacio de Deportes con un buen balance de 5-2 como visitante, mucho mejor que el que ofrece como local (3-3). De hecho, ha ganado en sus tres últimas salidas de Kaunas, en Milán, Estambul (Besiktas) y Bolonia, y su hoja de forastero se completa con dos alegrías en canchas complicadas como el Palau Blaugrana y el Belgrado Arena con el Estrella Roja como anfitrión. En Madrid, su balance no es bueno, con dos triunfos en sus últimas 17 visitas, aunque la última fue en 2025 y en la del año pasado estuvo cerca (100-99).

El Zalgiris está firmando un prometedor arranque de temporada y llega a la capital española tras haber ganado siete de sus últimos diez encuentros, con victoria en seis de los últimos siete, una gran racha rota por el Panathinaikos griego en la pasada jornada en el Zalgirio Arena.

Y el equipo que entrena Tomas Masiulis lo está haciendo con una plantilla que se ha rehecho a la pérdida de un jugador como el base francés Sylvain Francisco y muy bien configurada. Otro gran anotador como Carsen Edwards (16,5 puntos de media) fue su reemplazo, mientras que por dentro logró el regreso a Europa tras más de una década en la NBA de Jonas Valanciunas.

El veterano pívot lituano está rayando a gran nivel con 12,2 puntos y 8,8 rebotes de media, por lo que se prevé un atractivo duelo en la 'pintura' con Walter Tavares. Masiulis no podrá tener a un exmadridista como el base Nigel Williams-Goss ni a varios jugadores como Dovydas Giedraitis y Marek Blazevic, concentrados con sus selecciones por la 'ventana FIBA'.

Para este partido, el Real Madrid sigue sin el concurso del base argentino Facundo Campazzo y del ala-pívot finlandés Mikael Jantunen, pero vuelve a contar con el nigeriano Chuma Okeke, de nuevo baja en la sufrida victoria en la Liga Endesa ante el Asisa Joventut (91-88) por sus problemas de espalda, y también podría ir aportando más en la rotación el recién llegado Eli John Ndiaye, que tuvo minutos ante Olympiacos y ante la 'Penya'. En este partido, el descartado fue un Nick Smith Jr que podría volver.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Maledon, Feliz, Procida, Pradilla y Tavares --posible quinteto inicial--; Smith Jr, Luwawu-Cabarrot, Abalde, Okeke, Jones, Ndiaye, Llull, Sarr y Shulga.

ZALGIRIS KAUNAS: Brown, Edwards, Butkevicius, Tubelis y Valanciunas --posible quinteto inicial-- Evans, Lee, Ulanovas, Lo, Sleva, Grigonis y Akobundu-Ehiogu.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Petek y Thepenier.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/Movistar Plus+.