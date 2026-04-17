El Real Madrid se enfrentará al Hapoel en 'playoffs' de la Euroliga y el Barça al Estrella Roja en el 'play-in'

Cuadro de la postemporada de la Euroliga 2025-26. - EUROLEAGUE BASKETBALL

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrentará al Hapoel IBI Tel Aviv en los cuartos de final de la Euroliga 2025-26, con factor cancha a favor de los blancos, mientras que el FC Barcelona recibirá en casa al Estrella Roja en el primer paso del 'play-in', ese minitorneo de repesca que mirará atento el Valencia Basket para conocer a su rival en 'playoffs'.

Después de concluir las 38 jornadas de su fase regular, la máxima competición del baloncesto europeo encara sus cruces eliminatorios. Del 21 al 24 de abril se celebrará el 'play-in', donde el Barça (9º, 21-17) tratará de agarrarse al Palau Blaugrana en su encuentro sin red de seguridad contra el equipo rojiblanco de Belgrado (10º, 21-17).

El vencedor de esa cita jugará otro episodio del 'play-in' contra el perdedor del partido entre Panathinaikos (7º, 22-16) y AS Monaco (8º, 22-16), y ya el ganador pasará a 'playoffs' ocupando el octavo puesto para enfrentarse en dicha serie con el favorito Olympiacos (1º, 26-12).

De cómo se desarrolle el 'play-in' dependerá el futuro inmediato del Valencia Basket (2º, 25-13), que parece llegar en buen momento de forma al tramo decisivo de esta Euroliga y que por la parte baja del cuadro de cuartos de final se enfrentará al vencedor del Panathinaikos vs Monaco.

El otro conjunto español superviviente para las eliminatorias, habida cuenta de que el Kosner Baskonia (18º, 13-25) se había despedido de la competición hace semanas, será el Real Madrid (3º, 24-14). Gracias a su excelso rendimiento en casa, el plantel entrenado por Sergio Scariolo se medirá al Hapoel (6º, 23-15) sin saber aún si podrá jugar con público.

El cruce restante de cuartos de final enfrentará al Fenerbahçe Beko (4º, 24-14) con el Zalgiris Kaunas (5º, 23-15), teniendo los de Estambul el factor cancha. Por esta parte del cuadro iría el Barça si accede a 'playoffs' y eso evitaría un hipotético Clásico en 'semis' de la Final Four porque Real Madrid y Valencia coinciden por el lado contrario.