Trey Lyles durante un partido del Real Madrid - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid se hunde en El Pireo

El conjunto madridista cae con contundencia 102-88 ante el Olympiacos y se complica el 'Top 4' de la Euroliga

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid sumó una nueva derrota, la duodécima, a domicilio en esta Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 tras caer este martes con rotundidad por 102-88 ante el Olympiacos griego, un revés que le complica mucho más su objetivo de acabar en el 'Top 4' y tener 'factor cancha' en los 'playoffs'.

El equipo madridista no abandonó su imagen lejos del Movistar Arena y suspendió de froma clara su primer vital examen en esta semana con doble jornada. Llegó a remontar un mal inicio y a mandar en los minutos finales del segundo periodo, pero a partir de ahí no encontró ritmo en ataque y no pudo contener a los locales, muy acertados desde el triple y que incluso le levantaron el +12 de 'average' de la primera vuelta.

Tyler Dorsey, con 37 puntos y 7/12 en triple, y Alexander Vezenkov, con 26 y 9 rebotes, fueron los líderes de los de Georgios Bartzokas, mientras que sólo Trey Lyles (22, 6/8 en triple) y Walter Tavares (15 y 9 rebotes) destacaron en los de Sergio Scariolo, que ya no dependen de sí mismos para acabar entre los cuatro primeros y que no pueden fallar tampoco en lo que resta, empezando por este jueves en Estambul ante otro rival directo como el Fenerbahce turco.

La salida del equipo de Scariolo al parqué del Pabellón de la Paz y la Amistada no fue la mejor. Se atascó ante la física defensa local, lo que le llevó a cometer más pérdidas de las debidas, y tampoco tuvo puntería exterior para coger aire. Todo lo contrario que el Olympiacos, muy 'enchufado' desde el salto inicial y que amenazó pronto con una noche complicada (13-2).

El Real Madrid sobrevivía algo gracias al rebote ofensivo y poco a poco logró rehacerse con un '2+1' de Tavares y el primer triple, obra de un Lyles que arrancó entonado (18-12). Pero más lo estaba Dorsey, que firmó un 4/4 de inicio desde más allá de la línea de tres y 13 puntos para, junto al siempre eficiente Vezenkov (11 puntos sin fallo), volver a despegar a los de Georgios Bartzokas al término del primer cuarto (31-19).

El once veces campeón de Europa encontró la energía tras la breve pausa y su segunda unidad fue mejor que la de su rival, sobre todo con Lyles y Tavares. El canadiense alargó su acierto desde fuera y el caboverdiano aprovechó las asistencias de sus compañeros para liderar un tremendo 0-18 de parcial tras el cuarto triple del norteamericano (35-40).

Sin embargo, con Olympiacos negado ahora desde el exterior, Bartzokas llamó al orden, devolvió a la pista a Vezenkov, Dorsey y Milutinov y le replicó, con aportación también de McKissic, el duro parcial a los visitantes. Un 14-2 que volteó de nuevo el marcador para los de El Pireo ante un Real Madrid que no fue capaz de anotar ni una sola canasta en juego en los últimos cuatro minutos de cuarto.

OLYMPIACOS MANIATA Y SENTENCIA DESDE FUERA

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto madridista continuó con los problemas en ataque que se había llevado al tiempo de reflexión y eso no lo desaprovechó el equipo griego, que se volvió a encontrar muy cómodo en la cancha y manejando rentas por encima de los diez puntos.

Los de Scariolo, otra vez con mucho esfuerzo y todavía sin una buena versión de Hezonja o Campazzo, trataron de no desengancharse, pero entonces retornó el acierto de tres de los de Bartzokas, que encadenaron cuatro consecutivos (dos de Dorsey, uno de Vezenkov y otro de Papanikolau) para abrir una buena brecha en el marcador de cara a los diez minutos finales (72-59).

Ahí, ninguno de los dos equipos comenzó demasiado acertado, lo que favoreció mucho más a los de El Pireo, que regresaban esta vez a su mala puntería desde fuera para no terminar de matar el encuentro. Sin embargo, la recuperaron a tiempo y con los triples de Peters y Ward finiquitaron la contienda ante la negación ofensiva visitante (84-65)y con más de seis minutos por jugar.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OLYMPIACOS, - REAL MADRID, (49-42, al descanso).

--EQUIPOS.

OLYMPIACOS: Walkup (3), Dorsey (37), Papanikolau (3), Vezenkov (26) y Milutinov (5) --quinteto inicial--; Ward (4), Fournier (-), Hall (9), Ntilikina (-), Joseph (2), Peters (3) y McKissic (10).

REAL MADRID: Campazzo (14), Abalde (3), Hezonja (6), Okeke (-) y Tavares (15) --quinteto inicial--; Lyles (22), Llull (2), Maledon (2), Garuba (2), Feliz (13) y Len (-).

--PARCIALES: 31-19, 18-23, 23-15 y 30-31.

--ÁRBITROS: Hordov, Kardum y Bissuel. Eliminaron por faltas a Garuba.

--PABELLÓN: La Paz y la Amistad.