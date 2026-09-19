El Real Madrid levanta la Supercopa de la Euroliga en una final reñida

Archivo - Facu Campazzo, durante un partido. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha vencido este sábado por 89-93 al Olympiacos BC y ha conquistado la primera edición Supercopa de la Euroliga, disputada en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y cuyo desenlace ha servido al equipo madrileño para tomarse una pequeña revancha de su derrota contra este adversario en la última final por el título de campeón de Europa.

En el Etihad Arena, los dos conjuntos empezaron mal de cara al aro y Walter Tavares aprovechó tanto tiro fallado para cazar rebotes. A mitad del primer cuarto, el Real Madrid ganaba por un corto 4-8 y Aleksander Vezenkov estrenó triple, a lo que respondió rápidamente Timothé Luwawu-Cabarrot con igual medicina desde una esquina tras pase de Damian Jones.

Varios aciertos de Kostas Papanikolaou propiciaron un empate fugaz (11-11), pero Jaime Pradilla prolongó las hostilidades del Real Madrid desde el perímetro y lo imitaron Sergio Llull y Facu Campazzo, situando un 12-20 a 2:02 para acabar el primer periodo y que obligó al entrenador del Olympiacos, Georgios Bartzokas, a pedir tiempo muerto cuanto antes.

Sin embargo, sus pupilos no volvieron bien a la cancha y lo evidenció Campazzo con otra bonita asistencia para Tavares culminando una salida a la contra. Por parte del equipo griego, Tyler Dorsey acaparaba el ataque y quizá por ese motivo lo defendía Llull encima, intuyendo su entrenador Pedro Martínez de que la veteranía del capitán blanco es un grado.

Con 15-24 se cerró el acto inaugural y con falta técnica señalada a Bartzokas arrancó el siguiente, pero el arreón merengue se frenó (24-27) tras dos canastas de Evan Fournier. Apareció entonces su compatriota Luwawu-Cabarrot para devolver las distancias en el marcador mientras las pérdidas de balón castigaban a los de El Pireo de manera paulatina.

Más allá de un par de jugadas de Donta Hall en poste bajo y de alguna entrada al aro de Jean Montero, el vigente campeón de la Euroliga apenas carburaba en ataque y sufría bajando a defender. Habituado a correr al contragolpe durante su exitosa etapa en el Valencia Basket con el mismo Pedro Martínez en su banquillo, Pradilla sacó provecho de ese escenario.

Él puso un colchón de +10 (27-37), si bien los jugadores interiores del Real Madrid se cargaron de faltas, dando alas a un Olympiacos que apretó el marcador al descanso (43-47) con una canasta de Cory Joseph a aro pasado y sobre la bocina. Al regreso de los vestuarios, esa inercia positiva sirvió a los rojiblancos para voltear al marcador (50-47).

De hecho, la grata labor ofensiva de Sasha Vezenkov y de Tyson Ward facilitó cortas ventajas del equipo griego (61-56, 63-58) que, aun así, no cuajó en escapada porque actores secundarios del Real Madrid, como Andrés Feliz y Théo Maledon, mantuvieron a su plantilla enganchadísima.

Aunque los blancos recuperaron la delantera en el electrónico del Etihad Arena al término del tercer cuarto (72-75), una falta técnica había concedido un tiro libre extra a su oponente, y tanto Jean Montero como Vezenkov estaban atinados en esa instancia. Con el objetivo de no dar más aire al cuadro de El Pireo, el Real Madrid apretó el acelerador.

La solvencia de Tavares en la 'pintura', el desparpajo de Pradilla en transiciones y la puntería de Luwawu-Cabarrot desde lejos pusieron al equipo madrileño 72-82 arriba en los albores del cuarto cuarto. Le tocó a Vezenkov y a Fournier tirar del carro del Olympiacos por enésima vez en este duro encuentro y, eso sí, cerca estuvieron de obrar el milagro.

A 2:24 para el bocinazo definitivo, Fournier clavó un triple frontal tras haber robado el balón en defensa y él mismo convirtió otra canasta de tres puntos quedando 1:15 en el reloj de partido, colocando un 89-91 para la esperanza de los suyos porque Pradilla justo después perdió una pelota. Sin embargo, Montero pisó a continuación una línea de lateral.

Ese inoportuno balón perdido hipotecó el futuro inmediato del equipo heleno para otro ataque del Real Madrid, con polémica en su devenir. Se quiso desquitar Pradilla del error previo, si bien falló su intento de triple y Luwawu-Cabarrot cogió el rebote no sin quejas del Olympiacos por posible falta en su salto, mientras el trío arbitral no pitó nada.

El esférico llegó a manos de Feliz, quien protagonizó una entrada a canasta marca de la casa y con un lanzamiento bombeado subió el 89-93, a la postre inamovible, al marcador. Con escasos segundos en el cronómetro lanzó Vezenkov un triple desesperado y sin dilación también Fournier lo intentó; ninguno acertó y, con ello, el Real Madrid levantó el título.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OLYMPIACOS, 89 - REAL MADRID, 93 (43-47, al descanso).

--EQUIPOS.

OLYMPIACOS: Miller-McIntyre (3), Dorsey (7), Ward (10), Vezenkov (22) y Hall (13) --quinteto inicial--; Montero (12), Fournier (14), Papanikolaou (2), Ndiaye (4), Jones (-) y Joseph (2).

REAL MADRID: Campazzo (7), Maledon (10), Deck (8), Jantunen (11) y Tavares (6) --quinteto inicial--; Jones (7), Feliz (11), Luwawu-Cabarrot (12), Pradilla (11), Abalde (5), Okeke (2) y Llull (3).

--PARCIALES: 15-24, 28-23, 29-28 y 17-18.

--ÁRBITROS: Belosevic, Mogulkoc y Kardum. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Etihad Arena.