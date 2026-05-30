Santander disfruta con el Circuito 3x3 CaixaBank - FEB

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Porticada de Santander ha disfrutado este sábado con la quinta parada de la temporada del Circuito 3x3 CaixaBank, que ha reunido una cifra récord de 750 participantes y más de 170 equipos inscritos entre todas las categorías, con un 40% de participación femenina.

Hasta 14.000 visitantes disfrutaron del mayor festival de baloncesto urbano, 3x3, gratuito y al aire libre de España, organizado por la Federación Española de Baloncesto (FEB) junto a CaixaBank, que ofreció 204 partidos de todas las categorías y diversas actividades bajo el lema 'Juega y Vive el Baloncesto'.

Además, se llevaron a cabo iniciativas como la del Triple Solidario; gracias a los más de 1.000 triples anotados, la Fundación 'la Caixa' destinó fondos a APTACAN, una asociación sin ánimo de lucro que ofrece atención integral a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Cantabria y a sus familias. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, dio las gracias a todos "por este día tan maravilloso" e invitó a todos "a seguir disfrutando".

Mientras el director de área de negocio de CaixaBank en Santander, Raúl Martín, reconoció que es "una alegría acoger de nuevo esta fiesta del baloncesto en la ciudad". "A lo largo de esta jornada están organizadas todo tipo de actividades deportivas, lúdicas, para que todas las personas a las que les gusta este deporte, puedan disfrutarlo. Y es que el baloncesto es un deporte que sabe ser intergeneracional e inclusivo", señaló.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Cántabra de Baloncesto, José Andrés Bárcena, se felicitó porque "contar con más de 170 equipos y alcanzar el récord de participación en Santander, con 750 jugadores y jugadoras, es un reflejo del baloncesto cántabro". "Cada día crecemos en licencias, en equipos y en ciudades, y eventos como este, nos permiten seguir creciendo y seguir promocionando el baloncesto", indicó.

El embajador de la FEB Javier Beirán cerró el acto declarando que "es un lujo estar en un sitio así y en la ciudad de Santander". "Es un día muy bonito, alrededor del baloncesto y estoy seguro de que el año que viene volveremos y tendremos que montar más pistas para acoger a todo el mundo, porque celebrar el Circuito 3x3 CaixaBank en Santander es un éxito asegurado", manifestó.

El Circuito 3x3 CaixaBank 2026 recorrerá un total de 11 ciudades españolas durante toda la temporada, y la próxima parada será el 7 de junio en Vitoria.

CaixaBank es socio patrocinador de la FEB y patrocinador oficial de la selección española, tanto femenina como masculina, en todas sus categorías, que van desde la absoluta hasta la Sub-16, y patrocinador principal de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, con el objetivo de impulsar el baloncesto en silla de ruedas.

El Circuito 3x3 CaixaBank se disputa desde el año 2012. Desde su creación, el circuito ha alcanzado ya un total de 143 paradas itinerantes y roza los 64.000 participantes acumulados, superando los 475.000 visitantes a lo largo de su trayectoria.