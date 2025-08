Santi Yusta: "El talento y las ganas de hacerlo bien es una combinación muy buena"

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alero internacional español Santiago Yusta comentó este viernes que "el talento" que tiene la selección nacional, unido a "las ganas de hacerlo bien" en el Eurobasket, "es una combinación muy buena" de cara a este torneo que se disputará del 27 de agosto al 14 de septiembre en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia.

"Todos tenemos talento. Sí que es verdad que venimos de una selección que era puro talento. Pero al final sumando el talento que tenemos, con las ganas de hacerlo bien y el esfuerzo, es una combinación muy buena y vamos a sacarle aprovecho", afirmó Yusta al acabar el entrenamiento en el Centro Deportivo Triángulo de Oro de Madrid.

El jugador del Casademont Zaragoza opinó que la selección está "muy bien", aunque todavía "hay que poner la máquina a funcionar" e "ir poquito a poco". "Hemos empezado más suave, sin hacer contacto y ya hemos empezado con el contacto, y la verdad es que muy bien", valoró al respecto.

En relación a su rol para Sergio Scariolo, cree que necesita estar "un poco más implicado en defensa", ya que ese es su "punto más débil". "También tengo que intentar coger un poco más de riendas, como he hecho en estas dos últimas ventanas, y quizás en ataque ser yo mismo e intentar tener un poco más el balón", apuntó el jugador madrileño.

Yusta anotó el triple sobre la bocina contra Eslovaquia para forzar una segunda prórroga, y que España acabó ganando, en el partido más vital de clasificación para el Eurobasket. "No me lo creía cuando justo vi que estaba dentro de tiempo. Y la polémica de si el tiempo no corrió, ya se lo dejo a los demás. Yo sé que entró y la verdad que estoy muy contento por el premio y por la canasta en sí", celebró.

A pesar de esa canasta, él no se ve con hueco asegurado en la lista de 12 jugadores para el torneo continental. "Estoy ahí un poco en la línea de que sí, que no. Tengo que dar un poco más que los demás, quizás, para obtener la atención de Sergio [Scariolo] y que pueda ir al Eurobasket", subrayó.

"Tengo que dar mi 100% y no dejarme nada en la pista, ni en los entrenamientos, ni en los partidos de preparación. La verdad es que tengo que hacer todo lo posible para poder ir", finalizó Yusta en un 'canutazo' de prensa facilitado por la Federación Española de Baloncesto (FEB).