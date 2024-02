Scariolo: "Hay que ser ambicioso y luchar para ganarse el sitio"

"Estoy disgustado de que no se merezcan un sitio en sus clubes", matizó el seleccionador de España sus palabras tras caer ante Letonia



MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de baloncesto masculino, Sergio Scariolo, abogó por "ser ambicioso" y por "luchar para ganarse el sitio" en sus clubes "para que los jugadores puedan competir a nivel internacional y puedan crecer en experiencia", de cara luego a partidos como el que enfrentará a España este domingo (17.30 horas) con el equipo de Bélgica.

"Es un mensaje que mando desde luego a todos los jugadores: jóvenes, menos jóvenes... No basta con encontrar un sueldo por ser un cupo, no basta con estar dentro de una plantilla profesional y tener un buen nivel de vida. Hay que no conformarse, hay que ser ambicioso y hay que luchar para ganarse el sitio", declaró Scariolo desde Guadalajara a los medios oficiales de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Sobre la cancha del Palacio Multiusos, el entrenador italiano matizó "una frase que comenté después del partido contra Letonia, sobre el disgusto de que casi la mayoría de estos jugadores no jueguen o tienen un protagonismo muy bajo en sus clubes". "Quizá la matización sería que estoy disgustado de que no se merezcan un sitio en sus clubes", explicó.

"Porque uno siempre tiene que mirar en su casa y tener claro que no tengo ninguna duda de que si un jugador crece, sube de nivel, tiene ambición, trabaja y compite, casi obliga a sus clubes a darle ese espacio", dijo Scariolo en la víspera de jugar ante Bélgica durante la jornada 2 de la cuarta ronda clasificatoria para el Eurobasket de 2025.

"La reflexión es más hacia dentro y hacia la ambición, las ganas de poner en discusión si hay unos valores y jerarquías establecidas dentro de los clubes, para poder ganarse ese espacio que es indispensable para que los jugadores puedan competir a nivel internacional y puedan crecer en experiencia, y que podamos tener un número mínimo de jugadores que puedan competir al máximo nivel internacional", insistió Scariolo.

"Dicho esto, Bélgica es uno de los tres equipos, uno nos lo acabamos de encontrar, otro es Canadá y el otro es Bélgica, que nos han ganado en los últimos dos años. Somos conscientes. Jugando fuera de casa y contra un rival que además viene de jugar un muy buen partido en Eslovaquia en el primer turno de la ventana, tenemos que emplearnos realmente a fondo para poder conseguir la victoria", concluyó en su declaración a la FEB.