La serie documental sobre los Bulls de Michael Jordan se estrenará el 19 de abril

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

ESPN y Netflix han fijado el 19 de abril como fecha para el estreno de 'The Last Dance' ('El Último Baile'), la serie documental que a lo largo de diez capítulos repasará la historia de los Chicago Bulls de Michael Jordan, uno de los equipos icónicos en la historia del deporte mundial.

La serie, dirigida por Jason Hehir ("The Fab Five", "The '85 Bears", "Andre the Giant"), cuenta la exitosa historia de los Bulls en los años 90 y presenta imágenes nunca antes vistas de la temporada 1997-98, la última de Jordan en la franquicia y que concluyó con su sexto anillo de campeones tras imponerse en las Finales a Utah Jazz.

"Hacer 'The Last Dance' fue una oportunidad increíble para explorar el extraordinario impacto de un hombre y un equipo. Durante casi tres años buscamos por todas partes para presentar la historia definitiva de una dinastía que definió la era y presentar a estos héroes deportivos como humanos. El resultado es una de las series documentales deportivas más fascinantes jamás producidas", aseguró Hehir en un comunicado.

Además de centrarse en la figura de 'Air Jordan', la serie describe amplios de compañeros de equipo fundamentales como Scottie Pippen, Dennis Rodman y Steve Kerr o el entrenador Phil Jackson, a través de imágenes de la época y también de docenas de entrevistas actuales.