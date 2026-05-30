El Súper Agropal Palencia evita más sustos y completa la Final Four de la Primera FEB

Archivo - Natxo Lezkano, entrenador del Súper Agropal Palencia. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Súper Agropal Palencia ganó este viernes por 76-51 al Flexicar Fuenlabrada en el quinto y definitivo partido de su 'playoff' de cuartos de final en busca del ascenso indirecto a la Liga Endesa, venciendo los palentinos por 3-2 en el cómputo global de dicha serie y citándose con el Leyma Coruña en semifinales de la Final Four.

Justo una semana después de que el Movistar Estudiantes y el Alimerka Oviedo confirmasen sus billetes para ese torneo cuadrangular definitivo en la Primera FEB, el Palencia completó el cartel y en la siguiente fase se medirá a un Coruña que avanzó a esa Final Four el pasado domingo.

Los coruñeses tendrán delante a un rival que esta vez aclaró en su pabellón que no quería más sustos. Con un parcial acumulado de 26-9 en el primer periodo, el Palencia aturdió pronto a un Fuenlabrada de poca pólvora. Gracias a 14 puntos, siete rebotes y 16 créditos de valoración, el más destacado de los locales acabó siendo Alec Wintering.