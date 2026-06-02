Tavares, 'Mejor Defensor' de la Liga Endesa por sexta temporada seguida

Archivo - Walter Tavares intenta taponar a Kevin Punter - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pívot del Real Madrid Walter Tavares fue elegido por sexta temporada consecutiva como el 'Mejor Defensor' de la Liga Endesa 2025-2026 después de ser el jugador más votado tanto por los entrenadores de la competición como por el jurado de expertos formado por Andrés Nocioni, Nacho Llovet, Anicet Lavodrama, Carlos Suárez, Sadiel Rojas, Víctor Claver, Tomás Bellas, Jorge Quiroga (Marca), Colgados del Aro y 2Colegas.

El caboverdiano, actualmente recuperándose de una lesión de rodilla, fue la opción más votada en ambos grupos, sumando 33 puntos en total, 18 por parte de los entrenadores y 15 del jurado experto, para mantenerse como el único jugador que ha inscrito su nombre en el palmarés desde la creación del reconocimiento en la temporada 2020-2021.

El jugador del Valencia Basket Kameron Taylor (14 puntos) y el del UCAM Murcia Howard Sant-Ross (14) completaron el podio de un premio al que también optaron el escolta del Valencia Basket Brancou Badio (12), el base del Asisa Joventut Ricky Rubio (11) o el escolta del UCAM Murcia Jonah Radebaugh (10).

Con Tavares en pista, el Real Madrid encaja cerca de 10 puntos menos por cada 100 posesiones y el porcentaje de acierto rival en la zona restringida cae en más de cinco puntos porcentuales, pasando de casi un 67 a un 61 por ciento. Además, es el pívot con mejor 'rating' defensivo de la competición, con un Real Madrid que permite alrededor de 105 puntos por cada 100 posesiones cuando está sobre la cancha.

Además, su capacidad intimidatoria sigue siendo diferencial y esta temporada promedió 2,2 tapones por partido, su mejor registro desde la campaña 2017-2018 y el promedio más alto de toda su trayectoria en la Liga Endesa, destacando el récord personal de ocho ante el Casademont Zaragoza en la jornada 5.

Desde la campaña 2017-2018, Tavares ha liderado o compartido el liderato de tapones de la competición doméstica en todas las temporadas disputadas y sólo en la 2019-2020 compartió el primer puesto con Ben Lammers y en la 2023-2024 con Artem Pustovyi. Anteriormente, ya había sido el máximo taponador de la competición en la temporada 2014-15, cuando defendía la camiseta del Dreamland Gran Canaria.

Con 729 tapones acumulados en su carrera en la Liga Endesa, el jugador de Cabo Verde se encuentra ya a tan solo diez de superar a Fran Vázquez (738) y convertirse en el máximo taponador de la historia de la competición.