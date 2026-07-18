El UCAM Murcia contrata a Souley Boum para la próxima temporada

Archivo - Souley Boum, durante un partido en la NCAA. - Europa Press/Contacto/Kirsten Schmitt - Archivo

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia CB ha alcanzado un acuerdo con el jugador guineano-estadounidense Souleymane Boum Jr., base de 27 años y 1,90 metros de altura, para que forme parte de la plantilla murciana de cara a la próxima temporada.

Nacido el 26 de enero de 1999 en Oakland, California (EE.UU.), Souley Boum "fue elegido en el mejor quinteto de la temporada 22/23 en su etapa universitaria", según destacó este sábado el UCAM Murcia en una nota.

"Durante la temporada 2024-25 comenzó el curso en el baloncesto polaco, donde firmó 24,7 puntos de media en sus primeros siete encuentros ligueros", resumió el comunicado de prensa sobre su estancia en el MKS Dabrowa Górnicza. "Su rendimiento le abrió las puertas del baloncesto francés, con el Limoges CSP, donde disputó 21 encuentros de liga promediando 10 puntos por partido", añadió el mismo texto.

En la última campaña, Boum disputó 23 partidos en la ABA League y ahí promedió 18,6 puntos, 3 rebotes y 4,3 asistencias. Lució "un gran 44% desde la línea de tres puntos", acorde a la nota del UCAM. "Destaca por su capacidad para generar puntos, su habilidad en el uno contra uno y su amenaza exterior", agregó el UCAM en un comunicado que alabó de Boum su "talento ofensivo, versatilidad y capacidad anotadora".