Valencia Basket y Barça abren una anhelada final

Jean Montero y Juani Marcos, durante el partido de Liga Endesa entre el Barça y el Valencia Basket disputado en el Palau Blaugrana el 31 de mayo de 2026, en Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket y el Barça abrirán este jueves (20.00 horas) en el Roig Arena la final del 'Playoff' de la Liga Endesa, una serie al mejor de cinco partidos que pondrá frente a frente a dos de los equipos más sólidos del curso y que llega cargada de argumentos deportivos y emocionales, con los 'taronja' buscando su segunda Liga y el Barça dispuesto a brindar el mejor adiós a Xavi Pascual y Jan Vesely.

Los valencianos disponen del factor pista tras su gran Liga Regular y quieren convertir su nuevo fortín, el flamante Roig Arena, en el impulso hacia una segunda Liga, mientras que el conjunto blaugrana busca evitar una tercera temporada consecutiva sin títulos y despedir con gloria, por lo menos, a dos figuras de enorme peso en la entidad aunque no serían los únicos, Pascual y Vesely, en decir adiós.

El conjunto dirigido por Pedro Martínez afronta apenas la cuarta final liguera de su historia. Su único precedente victorioso llegó en 2017, cuando conquistó el título ante el Real Madrid, mientras que en las otras dos ocasiones anteriores --la primera precisamente contra el Barça en 2003 y la más reciente el pasado curso ante el equipo blanco-- cayó por la vía rápida. Ahora, después de encadenar por segundo año consecutivo un recorrido perfecto hasta la serie por el título, eliminando sin derrotas al Surne Bilbao Basket y al Asisa Joventut, el equipo 'taronja' quiere reescribir definitivamente su historia.

Para ello contará con el impulso de un Roig Arena que vivirá su primera gran final doméstica y que será escenario de los dos primeros partidos de la serie. El Valencia llega además con la confianza de haber derrotado dos veces al Barça esta temporada en Liga Endesa, incluida una convincente victoria por 77-102 en el último precedente liguero, aunque el conjunto catalán respondió llevándose ambos enfrentamientos de Euroliga. Cuatro partidos, dos victorias para cada uno y una sensación clara de igualdad antes del salto inicial.

También apuntan a una eliminatoria muy abierta los antecedentes recientes entre ambos. Aunque el Barça domina claramente el historial de cruces de 'Playoff', con cinco eliminatorias ganadas de seis disputadas y aquella final de 2003 resuelta por 3-0, el equilibrio se ha instalado en los últimos años. De hecho, en los seis encuentros más recientes de Liga Endesa disputados en Valencia el balance es de tres triunfos por lado.

Pero el contexto del Barça invita al optimismo 'culer'. El equipo catalán llega lanzado tras eliminar al UCAM Murcia con factor cancha en contra y barrer después a La Laguna Tenerife en semifinales. En total, los de Xavi Pascual han ganado catorce de sus últimos diecisiete partidos y enlazan prácticamente dos meses sin perder lejos del Palau Blaugrana, una transformación que ha venido acompañada de una mejora ofensiva evidente y de un notable control del rebote.

Además, esta final tiene un fuerte componente emocional para el conjunto azulgrana. Pascual ya anunció antes del inicio del 'Playoff' que abandonaría el banquillo al término de la temporada, independientemente del resultado, después de haber llegado en noviembre con el objetivo de rescatar un proyecto que parecía muy lejos de competir por el título. El técnico de Gavà tiene ahora la oportunidad de cerrar el círculo con una Liga que sería más que bienr recibida, como la 2014 cuando su primer ciclo se acercaba, sin saberlo, a su fin.

También será el último baile de Jan Vesely. El veterano pívot checo afronta la última serie de su carrera antes de retirarse y está respondiendo con uno de sus mejores momentos del curso. A su alrededor, el Barça ha encontrado equilibrio con el liderazgo constante de Toko Shengelia y Will Clyburn, el crecimiento de Kevin Punter y el impacto desde el banquillo de Nico Laprovittola, Darío Brizuela o Joel Parra para recuperar una presencia en la final que se le había escapado en las dos últimas temporadas.

Enfrente estará el proyecto más explosivo de la temporada en Liga Endesa. El Valencia Basket de Pedro Martínez ha construido buena parte de su candidatura desde el ataque y llega a la final como el equipo más anotador del campeonato, rozando los 95 puntos por encuentro y liderando además varios apartados colectivos vinculados al ritmo, la generación de ventajas y el rebote ofensivo. Un equipo profundo, agresivo y con múltiples focos de producción que ha llegado a la serie definitiva sin perder ni un solo partido de 'Playoff'.

La referencia principal vuelve a ser Jean Montero. El dominicano ha confirmado definitivamente su salto al primer escalón europeo con una temporada que le ha llevado a entrar entre los mejores quintetos tanto de la Liga Endesa como de la Euroliga, liderando al conjunto valenciano en valoración, anotación y asistencias. Pero el peligro taronja no termina ahí: jugadores como Brancou Badio llegan en un momento de inspiración ofensiva, mientras que perfiles como Darius Thompson, Jaime Pradilla o Kameron Taylor completan uno de los bloques más profundos y productivos del curso.

Precisamente ahí aparece uno de los grandes ejes tácticos de la final. El Valencia presenta mejores cifras globales de anotación, rebote ofensivo y asistencias, mientras que el Barça ha elevado sus prestaciones desde el equilibrio, el control del rebote defensivo y una eficiencia ofensiva que le ha convertido en uno de los equipos más difíciles de contener en el último tramo de competición. Una final entre dos ataques de élite, pero construidos desde caminos distintos.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Montero, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Thompson, Moore, De Larrea, Key, Costello, Sima, Nogués, Reuvers y Cárdenas.

BARÇA: Marcos, Punter, Clyburn, Shengelia y Fall --posible quinteto inicial--; Cale, Vesely, Brizuela, Satoransky y Parra.

--ÁRBITROS: Conde, Caballero y Castillo.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.00/Movistar+, DAZN y Orange.