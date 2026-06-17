Xavi Pascual: "No sabes nunca cómo pueden ir las finales"

Xavi Pascual, entrenador del FC Barcelona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Pascual, ha afirmado que "no sabes nunca cómo pueden ir" las finales en cualquier campeonato, en la víspera de que su equipo y el Valencia Basket inicien la serie decisiva por el título de la Liga Endesa, programada al mejor de cinco encuentros y con factor cancha para los 'taronjas'.

"En las eliminatorias no sabes nunca. Llevas muchas finales y hay finales muy igualadas que acaban siendo muy cortas, con tres partidos que se deciden de un punto y acabas perdiendo o ganando; o con victorias amplias que llegan al quinto partido y que nadie ha ganado ningún partido de forma complicada, y no sabes nunca cómo pueden ir", indicó Pascual este miércoles desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia.

"Estamos muy centrados en el primer partido, en el desarrollo del primero, en cómo cada uno de los equipos lo afronta, cómo lo empieza, con más confianza, con menos confianza, con más presión, con menos presión, con más acierto, con menos acierto... Y después sabemos que los partidos duran 40 minutos. Todo el mundo tiene que encontrar su camino, el rival es muy difícil y juega con factor pista a favor. Tenemos un reto muy importante delante de nosotros, pero estamos con toda la ilusión del mundo para hacerlo", señaló el entrenador de los culés.

"Aquí estamos con muchísima ilusión también después de una temporada que nos ha costado un poquito todo. Hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos a muchas circunstancias diferentes, pero muy contentos de estar aquí. Sabemos de la dificultad, del respeto y de la admiración por todo lo que Valencia Basket ha hecho durante toda la temporada", agregó.

"Pero a la vez estamos ilusionados, con ganas de que esto empiece y de poder estar competitivos al máximo de lo que podamos, intentar estar en cada partido en el partido y, si tenemos la oportunidad de ganar alguno de los dos que vamos a disputar aquí, pues saltar a por él", dijo.

Luego elogió el "trabajo extraordinario" de Pedro Martínez y de su 'staff' técnico "en todo lo que están haciendo para tirar así, para rebotear así, para correr así". "Tienen que trabajar muchísimo y ellos demuestran que durante toda la temporada que con este estilo se puede ganar y lo hacen increíble. Ha sido el mejor básquet de Europa durante toda la temporada, sin ninguna duda", opinó en el evento de la ACB.

"Nosotros tenemos el estilo que tenemos y con nuestro estilo tenemos 93,5 puntos por partido en el 'playoff', si no me equivoco. Es un estilo diferente, es una manera de jugar un poco diferente, pero a la vez también queremos anotar y queremos defender bien, queremos hacerlo todo de la mejor manera posible. Y será una eliminatoria muy bonita para el espectador, que yo creo que es la parte más importante", subrayó.

"En estas finales, en principio, el objetivo siempre ha de ser que la gente tenga ganas de conectarse a la tele, que tengan ganas de ver estos partidos, que disfruten nuestro deporte, que la gente joven se conecte con el básquet, que los jugadores lo den todo en la pista y que los entrenadores intentemos no frenar desde los banquillos, que todo ayude a que cuando termine la serie haya más gente que ame el básquet", apuntó.

Mientras, aseguró que el vértigo ofensivo "es una de las principales cualidades" en los jugadores 'taronjas' y que "por eso" les tiene "admiración". "Nunca dejan de hacer su juego, nunca pierden el sentido de lo que quieren ni tampoco la agresividad a la hora de jugar defensivo y ofensivo. Siempre creen en ellos mismos", ahondó en sus alabanzas.

"Lo demuestran en los 'playoffs', por ejemplo, en los primeros dos partidos de cuartos y de semifinales donde se les puso el partido en contra; siguieron, siguieron, siguieron y lo sacaron, que tiene mucho mérito. Y por eso digo que es muy difícil de contrarrestar lo que hacen porque lo hacen muy muy bien. Y para nosotros, nosotros hemos tenido una temporada un poco más irregular en las dos competiciones", reflexionó.

"En ACB un poquito más estable de lo que parece porque el número de victorias desde que estoy delante del equipo es muy bueno, tanto en regular como en 'playoffs'. Pero sí que es verdad que, producto de las muchísimas lesiones que hemos ido teniendo, hemos tenido diferentes maneras de llegar a lo competitivo y a intentar ser competitivos y ganar. Ahora que estamos todos, tenemos más recursos, tenemos más posibilidades, tenemos más juego. Además hemos conseguido recuperar un poco la forma de algunos jugadores que llegaban un poco justos a la recta final. La final está ahí delante de los dos equipos y los dos estamos ilusionados para intentarla ganar", añadió en rueda de prensa.

Igualmente preguntaron a Pascual por el factor cancha. "Yo creo, sinceramente, que tiene un valor relativo. Hemos jugado cuatro veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena... Tiene una importancia relativa y hemos visto también en cuartos de final todo lo que ha pasado con los equipos que no han jugado con el factor pista a favor. Es relativo", repitió el entrenador blaugrana.

"Evidentemente, todos preferimos tener factor pista. Nadie puede decir que el Barcelona no puede ser capaz de ganar algún partido aquí o que Valencia, como lo ha hecho la última vez, no puede ganar en el Palau. Entonces tiene una cierta relatividad, pero el tiempo lo dirá. Solo el tiempo nos dirá la respuesta real", concluyó Pascual.