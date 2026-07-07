El Valencia Basket contrata a T.J. Shorts para las próximas dos temporadas

Archivo - TJ Shorts, en un partido con el Panathinaikos.- Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista normacedonio Timothy Neocartes Shorts II, de 28 años y 1,75 metros de altura, se ha convertido este martes en nuevo base del Valencia Basket para las próximas dos temporadas, llegando a la ciudad del Turia como agente libre tras haber disputado la pasada campaña en el Panathinaikos AKTOR.

Nacido el 15 de octubre de 1997 en Irvine, California (Estados Unidos), T.J. Shorts se desvinculó a finales del pasado junio del equipo ateniense, con el que jugó su segunda temporada en la Euroliga y fue elegido MVP del 'play-in' previo a la eliminatoria de cuartos de final; ahí se enfrentó precisamente a un Valencia Basket que alcanzó luego la Final Four, donde perdió en las semifinales frente al Real Madrid.

"En su primera experiencia en la máxima competición continental, liderando al Paris Basketball, Shorts fue designado para formar parte del quinteto ideal de la Euroliga con un promedio de 19 puntos, con un 36,1% en triples y liderando la competición con 7,3 asistencias para 22,8 de valoración", subrayó la entidad valenciana en su nota de prensa.

"El nuevo base 'taronja' ha ayudado a sus equipos a sumar al menos un trofeo en las últimas cuatro temporadas. Shorts fue una pieza fundamental en la FIBA Champions League de 2023 del Telekom Baskets Bonn, así como en la Eurocup y la Copa de la Liga francesa de 2024 y la Liga y Copa en Francia de 2025 del Paris Basketball", señaló el texto.

"Una buena prueba de ello es que acumula más de una veintena de reconocimientos personales, galardones individuales y lideratos estadísticos en las diferentes competiciones que ha disputado desde la temporada 2021-22", apostilló el Valencia en su comunicado oficial.

El recién acabado curso 2025-26 fue de consolidación, ya que en el Panathinaikos promedió 14 puntos, 2,4 rebotes, 4,4 asistencias y 15,4 créditos de valoración en los 15 partidos de Euroliga donde dispuso de 20 o más minutos sobre la cancha. "Los números de Shorts cada 40 minutos en la Euroliga fueron de 20,2 puntos y 7,3 asistencias", agregó la nota.

"En la Liga griega, Shorts disputó un total de 31 partidos con una tarjeta de 11,8 puntos, 1,9 rebotes y 4,1 asistencias para 12,6 de valoración y contribuyó a que el Panathinaikos levantase el título de la Copa griega, el último de los trofeos que ha entrado en la vitrina personal del nuevo director de juego 'taronja'", concluyó el Valencia.