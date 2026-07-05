El Valencia Basket ficha a Osetkowski hasta 2028

Archivo - Dylan Osetkowski realiza un mate en un Real Madrid-Unicaja - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket anunció este domingo que ha llegado a un acuerdo con el pívot estadounidense con pasaporte alemán Dylan Osetkowski para que se incorpore al campeón de la Liga Endesa para las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

De este modo, Osetkowski retorna a la Liga Endesa, donde fue pieza clave en el Unicaja durante tres temporadas, de 2022 a 2024, y conquistando dos Copas del Rey, dos FIBA Champions League, una Copa Intercontinental y una Supercopa Endesa.

El interior dejo el club cajista el pasado verano para fichar por el Partizán de Belgrado serbio, con el que promedió 8,6 puntos y 9,7 de valoración en 35 encuentros de la Euroliga en una temporada algo convulsa por la sanción que le impuso el pasado mes de febrero la Comisión Española de la Lucha Antidopaje (CELAD) tras un positivo por el que inicialmente no había sido sancionado al haber caducado aparentemente el expediente, aunque pudo finalmente volver a jugar después de que la justicia suspendiese cautelarmente su castigo.