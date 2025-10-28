Valencia Basket no da tregua al campeón

Archivo - Jean Montero durante un partido del Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Valencia Basket sumó este martes su cuarta victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 y lo hizo además ante el actual campeón, el Fenerbahce turco, al que desarboló de principio a final para batirle con mucha claridad por 94-79 el Roig Arena y afianzarse en el 'Top 10'.

El equipo 'taronja' quiere brillar en su retorno a la máxima competición continental y su principal aval en su alegre juego ofensivo, una vez más la nota predominante en la que basó un triunfo de prestigio ante los de Sarunas Jasikevicius, de momento lejos del nivel ofrecido el año pasado y que llegaron a ir por encima de los 20 de diferencia en el segundo cuarto.

Valencia Basket sacó el máximo partido a su sensacional arranque de partido y a partir de ahí, aunque su acierto desde el triple fue disminuyendo, le bastó con controlar su gran ventaja que nunca se puso en peligro pese a la mejoría que ofreció el campeón, lastrado de inicio por sus pobres porcentajes, sus pérdidas y su debilidad reboteadora. Kameron Taylor (17 puntos y 6 rebotes) fue el mejor de los locales.

Los de Pedro Martínez ya avisaron a los de Sarunas Jasikevicius lo que se les podía avecinar esta noche. Empezaron con su ritmo ofensivo entonado, con mucha puntería desde el triple, todo lo contrario que los visitantes, poco atinados. El equipo valenciano arrancó dominando (14-6) y cuando su rival se quiso acercar, le replicó con un parcial de 11-0 que abrió la primera brecha importante al final de los diez primeros minutos (27-13).

El actual campeón, pese a los esfuerzos de Wade Baldwin IV, el más regular del partido para los visitantes, no logró reaccionar y el Valencia Basket no perdonó sus continuas pérdidas de balón para poner ya una diferencia preocupante en el electrónico (33-13) nada más iniciarse el segundo cuarto.

El conjunto turco no encontraba la forma de replicar y aunque los locales se enredaron también en pérdidas, la aparición de Brancou Badiu le asestó un golpe casi definitivo al choque. El escolta firmó un parcial de 7-0 para poner el 47-23, pero su rival, sin seguir acertado desde fuera, supo rehacerse para llegar al descanso con opciones (51-35).

Pero tras el paso por los vestuarios el escenario no cambió demasiado pese a que los de Jasikevicius tuvieron mejores sensaciones, encontrando más acierto exterior y controlando mejor el rebote. Con todo, el Valencia Basket arrancó mejor el cuarto y volvió a recuperar los 20 de ventaja. Fenerbahce, con Horton-Tucker tomando las riendas en ataque, se volvió acercar (57-43), pero los 'taronja' le cerraron esa puerta de la mano de Jean Montero, con una gran acción individual y un triple.

El marcador de cara a los diez minutos finales (76-56) hacía presagiar una victoria cómoda de los de Pedro Martínez, pero estos se atascaron al inicio del último cuarto y la muñeca de Tarik Biberovic trajo algo de inquietud a la grada de Roig Arena, abarrotado un día más.

El balcánico empezó a meter triples de forma seguida y se encargó de anotar los 16 primeros puntos de su equipo. En principio fueron incluso 17 tras un acierto desde fuera que posteriormente se corrigió a canasta de dos cuando le había puesto al campeón con opciones de meter miedo (82-69).

El Valencia Basket sobrevivía gracias a los tiros libres y tardó mas de cinco minutos en anotar su primera canasta en juego, clave porque fue gracias a un rebote ofensivo de Matt Costello y posterior asistencia a Neil Sako para poner un 84-69 que ya no pudieron estrechar más los visitantes.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 94 - FENERBAHCE, 79 (51-35, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Montero (12), Moore (7), Taylor (17), Reuvers (4) y Pradilla (9) --quinteto inicial--; Thompson (11), Badio (15), Puerto (9) Nogués (-), López-Arostegui (-), Sako (4) y Costello (6).

FENERBAHÇE: Horton Tucker (16), Hall (2), Biberovic (18), Birch (2) y Jantunen (4) --quinteto inicial--; Bacot Jr (4), Birsen (-), Baldwin IV (13), Wilbekin (11), Melli (7), Bitim (-) y Colson (2).

--PARCIALES: 27-13, 24-22, 25-21 y 18-23.

--ÁRBITROS: Pukl, Sukys y Udyanskyy. Eliminado por faltas Sako, por parte del Valencia Basket.

--PABELLÓN: Roig Arena.