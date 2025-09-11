Valencia Basket-Perfumerías Avenida y Casademont Zaragoza-Jairis, semifinales de la Supercopa LF Endesa

Archivo - Las jugadoras del Valencia Basket celebran su título de la Supercopa 2024 - ALBERTO NEVADO - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vigente campeón de la Supercopa LF Endesa, el Valencia Basket, comenzará su defensa del título contra Perfumerías Avenida, mientras que la otra semifinal enfrentará al campeón de la Copa de la Reina, el Hozono Global Jairis, contra Casademont Zaragoza, el próximo sábado 27 de septiembre en el Palacio de los Deportes de Huesca.

El sorteo de las semifinales de la Supercopa Endesa femenina, celebrado este jueves en el Museo de la Federación Española de Baloncesto (FEB) en Alcobendas (Madrid) determinó los cruces del torneo que abre oficialmente la temporada 25-26.

El primer choque medirá a partir de las 17.15 horas al equipo que más veces ha ganado el torneo, Perfumerías Avenida, contra el actual campeón, un Valencia Basket que ha jugado la final durante los últimos cuatro años.

El segundo partido, a las 20.00 horas, enfrentará al subcampeón de Liga y de la Supercopa, Casademont Zaragoza, contra el campeón de la Copa de la Reina, Hozono Global Jairis, en un partido entre dos equipos en alza los últimos años. Buena prueba de ello son sus participaciones en este torneo, tres consecutivas para el equipo zaragozano y dos seguidas para el murciano, que debutó en el torneo como anfitriones la temporada pasada.

Los dos ganadores de las semifinales se verán las caras el domingo, desde las 17.00 horas, en busca del primer trofeo en juego en la temporada. Perfumerías Avenida, con 9 títulos, es el que más veces lo ha levantado, mientras que Valencia Basket acumula 3 desde 2021. Casademont Zaragoza y Hozono Global Jairis, por su parte, buscan ganarlo por primera vez.