Archivo - Brancou Badio, Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Valencia Basket pone el broche contra Dubai

El equipo 'taronja' termina segundo y se medirá a Panathinaikos o Mónaco en 'playoffs'

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket superó (85-95) este viernes al Dubai BC en el Arena Husejin Smajlovic de Bosnia para poner la guinda a una histórica fase regular de la Euroliga con la segunda posición, a la espera de rival para el 'playoff' que saldrá del ganador de la repesca entre Panathinaikos y AS Monaco.

Los de Pedro Martínez dieron el golpe en el tercer cuarto (65-79) y defendieron el segundo puesto de la temporada, mientras que Dubai, que no dependía de sí mismo para asaltar el 'play-in', se quedó a las puertas de pelear por los cruces. El equipo 'taronja', liderado por el recién renovado Brancou Badio (20 puntos), dio una vuelta de tuerca tras el descanso, solucionó el problema del rebote, mejoró en defensa y anotó 34 puntos en ese parcial.

Para el último cuarto, el Valencia tuvo colchón para manejar el intento de despedida honrosa del Dubai. Los locales habían empezado con acierto de tres para maquillar el inicio, mientras los valencianos encontraron a Badio. 'Papi' estuvo algo solo hasta el descanso, mientras el hombre de los últimos partidos, Jean Montero, no acertaba desde fuera como lastre visitante.

En el Dubai, el acierto fue más coral y Dzanan Musa (21 puntos), de menos a más, contrastó con ese colapso de Montero que el dominicano terminó en el tercer parcial. A la sexta llegó el triple del base, y se abrió el grifo con un momento importante de Jaime Pradilla, además de Badio, Nate Reuvers y Darius Thompson.

Los de Pedro Martínez tomaron el mando castigando las pérdidas de Dubai e impusieron su ritmo con el rebote para darse un final tranquilo. Musa llevó a la desesperada la supervivencia de los locales, mientras Thompson y Badio redondearon la 25ª de un Valencia que ya tenía el factor cancha asegurado y no quiso elegir rival en cuartos de final, sino terminar lo más alto posible.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DUBAI BC, 85 - VALENCIA BASKET, 95. (47-45, al descanso).

--EQUIPOS.

DUBAI BC: Wright IV (8), Anderson (7), Musa (21), Dandubic (-) y Kabengele (9) --quinteto inicial--; Petrusev (10), Bertans (17), Avramovic (8), Prepelic (2), Kamenjas (-), Abass (3), Kondic (-).

VALENCIA BASKET: Thompson (13), Badio (20), Taylor (1), Pradilla (11) y Sako (8) --quinteto inicial--; Reuvers (8), Key (8), Montero (9), Moore (4), Costello (6), Nogués (-).

--PARCIALES: 19-24, 28-21, 20-34, 18-16.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Vilius y Petek. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Arena Husejin Smajlovic.