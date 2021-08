Víctor Claver: "Valencia Basket siempre ha sido mi equipo"

El alero internacional, presentado de nuevo como 'taronja'

El alero español Víctor Claver se mostró feliz e ilusionado por su regreso al Valencia Basket, "siempre" su equipo, con el objetivo de que el cuadro 'taronja' siga creciendo y aportar su experiencia al máximo nivel los últimos años al club y su cantera.

Claver, que firmó por tres temporadas con el Valencia, fue presentado este jueves en la sede central de Pinturas Isaval en Ribarroja. El internacional español regresa nueve años después al Valencia, después de jugar en la NBA y en el Barça.

Con el cuadro azulgrana fue campeón de Liga, de Copa del Rey y finalista de la Euroliga la pasada campaña. "Todos me conocéis, me habéis visto crecer, he crecido con este club desde incluso antes de ponerme la camiseta con 16 años y tengo mucha ilusión por volver. He recibido mucho cariño", dijo durante el acto.

"Volver a casa significa mucho más que volver a jugar en la Fonteta, significa todo lo que puedes transmitir desde la pista de baloncesto y eso es lo más importante. Mi objetivo es seguir ayudando al club a crecer con la experiencia que he ido acumulando estos años", añadió Claver.

Además, el alero valenciano confió en que esa experiencia sirva a las nuevas generaciones del club 'taronja'. "Quiero añadir mi granito de arena para ayudar a este nuevo proyecto a cumplir los objetivos. Esa es mi motivación, y ser un ejemplo para los jugadores jóvenes, que vean que es posible si se trabaja llegar al primer equipo. Valencia Basket siempre ha sido mi equipo, desde que me fui, siempre ha sido una prioridad el poder volver a casa", dijo.

El presidente de honor de Valencia Basket, Paco Raga, dio la bienvenida oficial a Claver. "Es una alegría muy grande para nosotros darle la bienvenida de vuelta al club a uno de los exponentes más importantes de la historia del baloncesto valenciano. Regresa un Víctor Claver más maduro, que ha ido acumulando experiencia compitiendo siempre al más alto nivel tanto en clubes como en la selección española", confesó.